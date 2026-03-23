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Le directeur général de Simon Property Group meurt d'un cancer à l'âge de 64 ans
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 14:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier commercial Simon Property Group SPG.N a annoncé lundi que son président-directeur général, David Simon, était décédé dimanche des suites d'un cancer.

Simon, 64 ans, dirigeait l'opérateur de centres commerciaux depuis 1995, période au cours de laquelle ses actions ont été multipliées par plus de huit.

Lundi, la société a nommé Eli Simon, chef de l'exploitation, au poste de directeur général et de président, et Larry Glasscock, membre du conseil d'administration, au poste de président non exécutif.

En février, Simon Property prévoyait pour 2026 des fonds provenant des opérations largement supérieurs aux attentes du marché, misant sur les loyers élevés de ses centres commerciaux et galeries marchandes.

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