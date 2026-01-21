Le directeur général de Siemens Energy participera à la réunion de Trump avec les chefs d'entreprise, selon son président

Le directeur général de Siemens Energy ENR1n.DE , Christian Bruch, participera à une réunion de chefs d'entreprise avec le président américain Donald Trump prévue plus tard mercredi à Davos, en Suisse, a déclaré le président du conseil de surveillance de la société, Joe Kaeser.

"Bien sûr qu'il ira", a déclaré Joe Kaeser, qui préside également le conseil de surveillance de Daimler Truck

DTGGe.DE .

"Les États-Unis (...) sont un marché très important pour nous à bien des égards, en termes de volume, de puissance d'innovation, de vitesse, de technologies liées aux centres de données d'IA et de demande", a déclaré Joe Kaeser à Reuters en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos.

Donald Trump devrait arriver plus tard dans la journée de mercredi et poursuivra probablement ses efforts pour arracher le contrôle du Groenland au Danemark malgré les protestations des dirigeants européens, qui ont menacé plusieurs États membres de l'UE de nouveaux droits de douane s'ils restent opposés à ce projet.

Des chefs d'entreprise ont été invités à une réception après le discours de Donald Trump au WEF, ont déclaré des sources à Reuters en début de semaine, ajoutant que l'ordre du jour exact n'était pas clair.

Le mois dernier, l'investisseur activiste américain Ananym Capital a déclaré qu'il avait pris une participation dans Siemens Energy et fait pression pour une révision de l'activité éolienne déficitaire du groupe, ce que Joe Kaeser a décrit comme une "question logique d'un actionnaire inquiet".

Il a déclaré que l'objectif de la direction pour l'activité éolienne était de la "réparer d'abord" et qu'un plan était en place pour l'améliorer d'ici 2028, ajoutant que le message avait été transmis à l'investisseur.