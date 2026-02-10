Le directeur général de Shell affirme que la compagnie pétrolière n'a pas besoin d'acheter des actifs dans l'immédiat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Shell

SHEL.L , Wael Sawan, a déclaré mardi que la major pétrolière n'a pas besoin d'acheter des actifs supplémentaires dans l'immédiat pour atteindre ses objectifs à l'horizon 2030.

En mars, M. Sawan prévoyait un déficit de 100 000 à 200 000 barils d'équivalent pétrole par jour pour la société d'ici à 2030, mais il a déclaré la semaine dernière que la société avait largement comblé ce déficit à court terme.

Shell a besoin d'une acquisition ou d'une percée en matière d'exploration pour combler un déficit de production de 350 000 à 800 000 barils par jour d'ici 2035, selon la société et les analystes.