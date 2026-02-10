 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de Shell affirme que la compagnie pétrolière n'a pas besoin d'acheter des actifs dans l'immédiat
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Shell

SHEL.L , Wael Sawan, a déclaré mardi que la major pétrolière n'a pas besoin d'acheter des actifs supplémentaires dans l'immédiat pour atteindre ses objectifs à l'horizon 2030.

En mars, M. Sawan prévoyait un déficit de 100 000 à 200 000 barils d'équivalent pétrole par jour pour la société d'ici à 2030, mais il a déclaré la semaine dernière que la société avait largement comblé ce déficit à court terme.

Shell a besoin d'une acquisition ou d'une percée en matière d'exploration pour combler un déficit de production de 350 000 à 800 000 barils par jour d'ici 2035, selon la société et les analystes.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,14 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
69,33 USD Ice Europ +0,27%
Pétrole WTI
64,50 USD Ice Europ -0,05%
SHELL
2 861,750 GBX LSE +1,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank