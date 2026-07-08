Le directeur général de SAS rejoindra Air Canada début 2027

La compagnie scandinave va lancer le processus de succession tout en assurant la continuité de sa stratégie.

SAS annonce que son président-directeur général, Anko van der Werff, quittera ses fonctions au début de 2027 pour devenir directeur général d'Air Canada. Il restera à la tête de la compagnie jusqu'à son départ afin d'assurer la continuité des opérations et de l'exécution du plan stratégique.

Le conseil d'administration va engager le processus de nomination de son successeur. Depuis son arrivée en 2021, Anko van der Werff a piloté la restructuration de SAS, renforcé sa situation financière et opérationnelle et contribué à faire de la compagnie la plus ponctuelle au monde, selon le groupe.

SAS met également en avant son intégration à l'alliance SkyTeam, ses investissements dans la flotte, dont une commande record pouvant atteindre 40 gros-porteurs Airbus, ainsi que l'amélioration de l'expérience client.

Le groupe indique rester pleinement concentré sur le déploiement de sa stratégie, avec pour priorités le renforcement de sa coopération avec SkyTeam, l'excellence opérationnelle et la qualité de service.