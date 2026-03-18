Le directeur général de Samsung estime que le boom des puces pilotées par l'IA se poursuivra en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La pénurie de puces mémoire va continuer à stimuler la demande, selon un dirigeant

* Les actions de Samsung ont atteint des niveaux record cette année, avec une hausse de 6,5 % mercredi

* Un cadre supérieur s'engage à réduire l'écart salarial avec ses rivaux

(Ajouter les commentaires de l'exécutif) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Samsung Electronics

005930.KS prévoit que la forte demande de puces se poursuivra cette année, stimulée par la vague d'intelligence artificielle, mais la hausse des prix des puces mémoire pourrait affecter les livraisons d'ordinateurs et de téléphones portables, a déclaré son principal dirigeant mercredi.

Le codirecteur général Jun Young-hyun a déclaré que l'entreprise travaillait avec des clients clés pour passer d'accords d'approvisionnement annuels ou trimestriels traditionnels à des contrats pluriannuels de trois à cinq ans afin d'atténuer les effets des fluctuations cycliques de la demande.

De nombreux actionnaires ont fait appel à la direction après que le cours de l'action et les bénéfices ont atteint un niveau record, ce qui constitue un revirement spectaculaire par rapport à l'année dernière, lorsque la direction s'était excusée d'être à la traîne par rapport à ses rivaux dans la course à l'IA.

Il a déclaré que Samsung était désormais un partenaire clé de Nvidia NVDA.O dans l'infrastructure de l'IA, citant la conférence GTC de Nvidia où le directeur général Jensen Huang a annoncé un partenariat de fonderie avec l'entreprise coréenne et a fait l'éloge de ses puces HBM4.

M. Jun a déclaré que l'industrie entrait dans un "supercycle sans précédent", stimulé par des investissements croissants dans l'infrastructure de l'IA. Il s'est toutefois montré prudent face aux inquiétudes du marché concernant une bulle de l'IA, tout en affirmant que les contraintes d'alimentation électrique constituaient également un goulot d'étranglement majeur pour les centres de données de l'IA.

"Nous prévoyons un environnement commercial favorable en raison de la demande croissante en matière d'IA et de la pénurie continue de mémoire qui en résulte", a déclaré Jun, qui supervise les activités de l'entreprise dans le domaine des puces, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise à Suwon, au sud de Séoul.

"Toutefois, des facteurs de risque persistent, notamment les incertitudes liées à l'environnement macroéconomique mondial, telles que les questions tarifaires et les charges de coûts dans le secteur des appareils", a-t-il ajouté, faisant référence aux téléviseurs, aux téléphones et aux appareils électroménagers.

RETOURNEMENT MAJEUR

Les goulets d'étranglement dans l'offre mondiale de semi-conducteurs, dus à la forte demande de centres de données pour l'intelligence artificielle, ont freiné l'approvisionnement en puces mémoires pour des industries allant des voitures aux smartphones en passant par les ordinateurs.

Les actions de Samsung ont atteint des niveaux record cette année et ont progressé de 62 % depuis janvier, surpassant la hausse de 34 % du marché coréen au sens large et ravissant les actionnaires.

Cette performance est due à la pénurie mondiale de puces mémoire , qui a permis à l'entreprise et à ses rivaux, notamment SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O , d'augmenter fortement leurs prix. Ces trois entreprises dominent la production mondiale de puces mémoire.

Lors de l'assemblée des actionnaires de l'année dernière, M. Jun s'est excusé que Samsung ait initialement manqué le marché des puces d'intelligence artificielle, ce qui avait entraîné une chute du cours de l'action et des bénéfices, et a tenté d'apaiser les actionnaires frustrés.

Mais la situation s'est améliorée depuis, avec la montée en flèche des prix des puces traditionnelles et la réduction de l'écart entre Samsung et SK Hynix dans la course au développement des puces à mémoire à large bande passante (HBM).

"Les choses ne peuvent pas être meilleures", a déclaré Oh Bong-gyu, un actionnaire de 51 ans, avant la réunion de mercredi, en évoquant le redressement du marché boursier de Samsung. "Mais je suis un peu inquiet au sujet du syndicat de Samsung et du poids qu'il fait peser sur la direction".

Les syndicats de Samsung ont menacé de perturber la production de puces lorsque les membres voteront sur un plan de grève en mai, alors que les employés sont de plus en plus frustrés par l'écart de rémunération avec leurs principaux rivaux.

M. Jun a reconnu que Samsung était à la traîne de ses rivaux en matière de compétitivité salariale, car la faiblesse des revenus tirés des puces a eu un impact sur la rémunération de la performance.

"Toutefois, comme nous avons rétabli la compétitivité de nos produits semi-conducteurs depuis l'année dernière, le versement des primes de performance a eu tendance à se rétablir, et nous nous attendons à ce que l'écart de compétitivité salariale se réduise", a-t-il déclaré.