Le directeur général de RWE déclare que le secteur de l'énergie est entré dans une "nouvelle ère" en raison de l'évolution de la géopolitique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RWE RWEG.DE , le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne, s'attend à ce que les gouvernements donnent la priorité à la résilience et à la sécurité à long terme en matière d'approvisionnement énergétique, a déclaré son directeur général, conséquence directe de la montée des tensions géopolitiques.

"Nous entrons certainement dans une nouvelle ère en matière d'approvisionnement énergétique", a déclaré Markus Krebber aux journalistes lors du sommet sur l'énergie du Handelsblatt, ajoutant que l'accent était de plus en plus mis sur la création d'une "économie nationale avec une stratégie d'approvisionnement énergétique à long terme dépourvue de nouvelles dépendances".