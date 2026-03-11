Le directeur général de Rheinmetall en pourparlers avec Lockheed au sujet de la capacité de défense aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe allemand Rheinmetall

RHMG.DE est en pourparlers avec le groupe américain Lockheed Martin LMT.N ainsi qu'avec d'autres entreprises européennes au sujet des capacités de défense aérienne, a déclaré le directeur général Armin Papperger.

"Lockheed a un besoin énorme et nous avons un besoin énorme", a-t-il déclaré aux analystes mercredi après la publication des résultats 2025 de Rheinmetall .

"Ce que nous faisons actuellement, ce n'est pas seulement parler avec Lockheed, mais aussi avec d'autres entreprises, y compris des entreprises européennes, pour renforcer les capacités, parce que les capacités sont là", a-t-il ajouté.