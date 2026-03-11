 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de Rheinmetall en pourparlers avec Lockheed au sujet de la capacité de défense aérienne
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe allemand Rheinmetall

RHMG.DE est en pourparlers avec le groupe américain Lockheed Martin LMT.N ainsi qu'avec d'autres entreprises européennes au sujet des capacités de défense aérienne, a déclaré le directeur général Armin Papperger.

"Lockheed a un besoin énorme et nous avons un besoin énorme", a-t-il déclaré aux analystes mercredi après la publication des résultats 2025 de Rheinmetall .

"Ce que nous faisons actuellement, ce n'est pas seulement parler avec Lockheed, mais aussi avec d'autres entreprises, y compris des entreprises européennes, pour renforcer les capacités, parce que les capacités sont là", a-t-il ajouté.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
652,565 USD NYSE +0,22%
RHEINMETALL
1 524,500 EUR XETRA -7,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank