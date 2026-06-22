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Le directeur général de Porsche confirme ses prévisions malgré des difficultés persistantes, comme le montre le texte de son discours
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 18:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Porsche P911_p.DE continue de tabler sur un retour de sa marge d'exploitation à un niveau compris entre 5,5% et 7,5% cette année, malgré des difficultés persistantes sur ses principaux marchés, a déclaré le directeur général du constructeur de la 911 lors d'un discours dont le texte a été publié en ligne lundi.

"À court terme, nous ne reverrons pas les marges cibles que nous avons connues par le passé", déclarera Michael Leiters, directeur général de Porsche, aux investisseurs lors de l’assemblée générale annuelle de la société mardi, selon ce texte qui met en avant des changements fondamentaux aux États-Unis et en Chine.

M. Leiters a néanmoins confirmé les prévisions de la filiale de Volkswagen VOWG_p.DE , "malgré un environnement qui reste très difficile".

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