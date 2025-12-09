 Aller au contenu principal
Le directeur général de PNC Financial, Bill Demchak, déclare qu'il n'est pas trop pressé d'acheter des banques
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 19:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de PNC Financial

PNC.N , Bill Demchak, a réfuté les spéculations du secteur selon lesquelles il était trop désireux d'acheter des banques, en exposant ses critères pour toute acquisition potentielle.

"Nous sommes au bas de l'échelle de notre groupe de référence cette année, et ce, pour tous les indicateurs financiers que nous examinons. Tout cela parce que les gens pensent que je vais faire quelque chose de stupide. C'est vraiment frustrant", a-t-il déclaré aux investisseurs lors d'une conférence mardi.

Bill Demchak a également déclaré que les rachats d'actions seraient plus importants l'année prochaine.

Valeurs associées

