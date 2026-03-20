Le directeur général de Pinterest demande l'interdiction des médias sociaux aux moins de 16 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute Pinterest qui a refusé de commenter au paragraphe 4, et des détails sur les utilisateurs de Pinterest aux paragraphes 6-7) par Courtney Rozen

Le directeur général de Pinterest, Bill Ready, a appelé les dirigeants du monde entier à interdire les médias sociaux aux jeunes de moins de 16 ans dans un message publié sur LinkedIn vendredi. M. Ready a publié sa déclaration alors qu'un procès est en cours à Los Angeles sur l'utilisation des médias sociaux par les jeunes. Google et Meta sont accusés d'alimenter, par leurs applications, une crise de santé mentale chez les jeunes. Le jury délibère actuellement sur un verdict.

"Nous avons besoin d'une norme claire: pas de médias sociaux pour les adolescents de moins de 16 ans, soutenue par une application réelle, et une responsabilité pour les systèmes d'exploitation des téléphones mobiles et les applications qui fonctionnent dessus", a écrit M. Ready dans un essai publié sur son compte LinkedIn. Pinterest est une plateforme de partage d'images. M. Ready s'est inspiré de l'interdiction australienne des médias sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans. Le porte-parole de Pinterest n'a pas souhaité commenter l'article.

En demandant l'interdiction, M. Ready adopte une position différente de celle des dirigeants des plus grandes entreprises technologiques du monde. Ces entreprises sont soumises à une pression croissante de la part des autorités de régulation, des tribunaux et des législateurs pour modifier la manière dont les enfants et les adolescents utilisent leurs produits en raison de leur impact sur la santé mentale.

Les utilisateurs doivent avoir 13 ans pour ouvrir un compte Pinterest aux États-Unis, selon le site web de l'entreprise.

Ces dernières années, l'entreprise a tenté de se positionner comme un site de référence pour la génération Z, définie au sens large comme les personnes nées entre 1997 et 2012. Un tiers des utilisateurs de Pinterest sont âgés de 17 à 25 ans, selon le cabinet d'études Apptopia.