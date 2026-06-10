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Le directeur général de Pfizer met en garde contre les risques pesant sur les investissements allemands en raison des politiques de tarification des médicaments
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la lettre et du contexte dans les paragraphes 3 à 5) par Maggie Fick, Bhanvi Satija et Patricia Weiss

Pfizer PFE.N réexamine le calendrier et l'ampleur des investissements prévus en Allemagne, a déclaré le directeur général Albert Bourla dans une lettre adressée au chancelier Friedrich Merz, citant les propositions politiques du gouvernement visant à réduire les prix des médicaments.

La lettre, datée du 9 juin et consultée mercredi par Reuters, a été rapportée pour la première fois par le journal économique allemand Handelsblatt.

M. Bourla a écrit que ces propositions remettaient en cause la prévisibilité nécessaire aux décisions d'investissement à long terme de l'industrie pharmaceutique.

« En conséquence, nous réexaminons nos engagements externes ainsi que le calendrier, la portée et la hiérarchisation future de certains investissements prévus en Allemagne », indique la lettre.

Cette annonce intervient une semaine après que la société américaine Eli Lilly LLY.N a déclaré qu’elle réduirait de moitié son investissement de 2,3 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en Allemagne et que le laboratoire pharmaceutique allemand Boehringer Ingelheim a abandonné ses projets de 900 millions d’euros, les deux entreprises invoquant les mesures de réduction des coûts de santé prévues par le gouvernement.

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