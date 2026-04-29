Le directeur général de PayPal prévoit de faire de Venmo une entité autonome, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action de la société de paiement PayPal

PYPL.O progresse de 2,2 % à 50,4 dollars en début d'après-midi ** Le nouveau directeur général de la société est en train de faire de l'application de paiement mobile Venmo une entité distincte dans le cadre d'une réorganisation plus large, rapporte CNBC

** Selon le rapport, Venmo fonctionnera comme une entité autonome au sein de PayPal, une décision qui facilitera le suivi de ses performances ou une éventuelle vente de l'activité

** En tenant compte des fluctuations de la séance, PayPal affiche une baisse de 13,2 % depuis le début de l'année