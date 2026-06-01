Le directeur général de Nvidia ouvrira et dominera le salon Computex à Taipei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Max A. Cherney et Wen-Yee Lee

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , ouvrira lundi le salon Computex à Taïwan par un long discours sur l'IA, au cours duquel il devrait présenter les derniers produits de son entreprise ainsi que le rôle central de l'île dans ce secteur.

Le directeur général de ce fabricant de puces dont la valeur s'élève à 5.000 milliards de dollars, né à Tainan, une ville du sud de Taïwan, a annoncé la semaine dernière son intention d'investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan, qu'il décrit comme l'épicentre de la révolution de l'IA.

Le discours doit débuter à 11 h (03 h 00 GMT) au Taipei Music Hall. Il intervient environ deux semaines après qu’il a accompagné le président américain Donald Trump lors d’une visite à Pékin, au sein d’une délégation d’entreprises de haut niveau, pour rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping.

M. Huang, qui jouit d’un statut de rockstar à Taïwan, devrait aborder les puces, les logiciels et les systèmes d’IA de Nvidia. L’attention devrait se concentrer sur ses produits destinés aux centres de données, tels que sa nouvelle plateforme de calcul IA Vera Rubin et son unité centrale de traitement Vera (CPU), ainsi que sur ses efforts sur des marchés tels que la robotique et la conduite autonome.

Nvidia construit également un siège social à Taïwan qui devrait être opérationnel en 2030. Cela lui permettra de se rapprocher de son fournisseur clé TSMC 2330.TW , qui fabrique bon nombre des semi-conducteurs de pointe alimentant les systèmes d'IA.

L'un des axes potentiels de développement concerne les efforts de Nvidia, rapportés par Reuters en 2023, visant à développer une puce pour PC basée sur l'architecture Arm qui viendrait concurrencer Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O . La conception des puces prend environ deux ans et Huang a déclaré que les processeurs centraux, ou CPU, sont optimisés pour le matériel grand public équipé d'IA.

Le mois dernier, lorsque la société a publié ses résultats trimestriels , Huang a tenu à rassurer les investisseurs sur la capacité de Nvidia à maintenir sa croissance fulgurante. Il a déclaré qu'une large gamme de clients et de nouveaux produits aiderait la société à dépasser le chiffre d'affaires d'environ 1.000 milliards de dollars qu'elle a prévu pour ses puces IA phares.

Le salon Computex devrait attirer 1.500 exposants venus de 33 pays du monde entier. Les directeurs généraux d'Intel

INTC.O et de Qualcomm QCOM.O doivent également prononcer des discours lors de ce salon professionnel.