Le directeur général de Nvidia, M. Huang, salue le retour d'un employé détenu à Gaza depuis deux ans
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 12:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Steven Scheer

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a accueilli Avinatan Or après "deux années inimaginables de captivité du Hamas" à Gaza, déclarant qu'un certain nombre de familles du géant des puces électroniques avaient subi des pertes pendant la guerre. Ingénieur électricien chez Nvidia en Israël, Avinatan Or, 32 ans, a été enlevé au festival de musique Nova le 7 octobre 2023 avec 250 autres personnes, dont sa petite amie Noa Argamani, dont les cris désespérés à l'arrière d'une moto sont devenus l'une des images les plus obsédantes de l'attaque du Hamas.

"Avinatan - bienvenue à la maison. Ton retour sain et sauf apporte un profond soulagement et une grande joie à toute la Nvidia. Nous sommes là pour toi et pour ta famille alors que tu entames ce nouveau chapitre de guérison", a écrit M. Huang dans une lettre envoyée aux employés de Nvidia et vue par Reuters. Or a été libéré lundi après 738 jours de captivité par le Hamas, dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis pour mettre fin à la guerre de deux ans dans la bande de Gaza, en vertu duquel Israël fait maintenant pression sur pour que les corps des otages décédés soient restitués.

Des images vidéo ont montré Or arrivant à l'hôpital Beilinson près de Tel Aviv après sa libération, accompagné de sa famille et d'Argamani, qui a passé 246 jours à Gaza et a été secouru par des soldats israéliens.

Citant les témoignages des otages et les premiers rapports médicaux, les médias israéliens ont déclaré qu'Or était affamé et avait perdu jusqu'à 40 % de son poids corporel. Il était complètement isolé et ne voyait pas les autres otages.

M. Huang a écrit que "nuit après nuit", les employés de Nvidia avaient veillé aux côtés de Ditza, la mère d'Or. Il a souligné que pendant deux ans, des milliers d'employés de Nvidia en Israël ont servi dans l'armée.

"Beaucoup d'entre eux ont été confrontés à une immense douleur, à la perte et à l'incertitude. Certains ont perdu des membres de leur famille ou des êtres chers", a-t-il déclaré. "Les pertes pour nos familles juives, druzes et arabes ont été immenses

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rendu visite à M. Or et à quatre autres ex-otages à l'hôpital mercredi. Nvidia, l'un des principaux concepteurs de puces d'intelligence artificielle haut de gamme, s'est implantée en Israël en 2020 et prévoit d'y développer son site . Elle est située à Yokne'am, un pôle d'entreprises technologiques près de Haïfa.

Valeurs associées

NVIDIA
179,8300 USD NASDAQ -0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

