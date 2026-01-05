Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, vante l'IA automobile lors d'une présentation au CES, alors que la concurrence s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec les remarques du directeur général de Nvidia, ajout de détails sur les logiciels de voitures auto-conduites, contexte, paragraphes 1-3) par Stephen Nellis

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a vanté lundi les mérites d'un nouveau logiciel que l'entreprise est en train de mettre au point pour les voitures autonomes, lors d'une présentation au Consumer Electronics Show de Las Vegas , où le dirigeant de l'entreprise la plus valorisée au monde devait dévoiler ses plans de produits, alors qu'il est confronté à une concurrence accrue de la part de ses rivaux, mais aussi de ses propres clients. Jensen Huang a présenté un nouveau logiciel qui peut aider les voitures autonomes à prendre des décisions sur le chemin à suivre et à laisser une trace écrite que les ingénieurs pourront utiliser par la suite. Nvidia a montré des recherches sur le logiciel, appelé Alpamayo, à la fin de l'année dernière , et Jensen Huang a déclaré lundi qu'il serait diffusé plus largement, ainsi que les données utilisées pour l'entraîner afin que les constructeurs automobiles puissent faire des évaluations.

"Non seulement nous ouvrons les modèles, mais nous ouvrons également les données que nous utilisons pour former ces modèles, car ce n'est qu'ainsi que l'on peut vraiment avoir confiance dans la façon dont les modèles sont nés", a déclaré Jensen Huang depuis une scène à Las Vegas. Le mois dernier, Nvidia a récupéré les talents et la technologie des puces de la startup Groq, y compris les cadres qui ont contribué à aider Google (Alphabet) GOOGL.O à concevoir ses propres puces d'intelligence artificielle. Bien que Google soit un client important de Nvidia, ses propres puces sont devenues l'une des plus grandes menaces pour Nvidia, car Google travaille en étroite collaboration avec Meta Platforms et d'autres pour s'attaquer au bastion de Nvidia dans le domaine de l'IA. Dans le même temps, Nvidia est impatiente de montrer que ses derniers produits peuvent surpasser les anciennes puces comme la H200, dont le président américain Donald Trump a autorisé l'exportation vers la Chine. Reuters a rapporté que la puce, qui était le prédécesseur de la puce phare actuelle de Nvidia "Blackwell", est très demandée en Chine , ce qui a alarmé les faucons de la Chine à travers le spectre politique américain .