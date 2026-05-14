Le directeur général de Nvidia espère que Trump et Xi renforceront leurs relations bilatérales, selon CCTV

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Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré jeudi à la chaîne publique CCTV qu'il espérait que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping s'appuieraient sur leurs bonnes relations lors de leurs entretiens à Pékin pour renforcer les liens entre les deux pays.

M. Huang, qui s'est joint à la dernière minute à la visite d'État de M. Trump en Chine , s'efforce de maintenir la présence de Nvidia dans la deuxième économie mondiale.

Le fabricant américain de puces est actuellement dans l'incapacité de livrer ses puces H200 à ses clients chinois qui souhaitent utiliser ce matériel pour faire progresser les développements en matière d'intelligence artificielle.