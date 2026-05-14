 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de Nvidia espère que Trump et Xi renforceront leurs relations bilatérales, selon CCTV
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 06:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré jeudi à la chaîne publique CCTV qu'il espérait que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping s'appuieraient sur leurs bonnes relations lors de leurs entretiens à Pékin pour renforcer les liens entre les deux pays.

M. Huang, qui s'est joint à la dernière minute à la visite d'État de M. Trump en Chine , s'efforce de maintenir la présence de Nvidia dans la deuxième économie mondiale.

Le fabricant américain de puces est actuellement dans l'incapacité de livrer ses puces H200 à ses clients chinois qui souhaitent utiliser ce matériel pour faire progresser les développements en matière d'intelligence artificielle.

Valeurs associées

NVIDIA
225,8300 USD NASDAQ +2,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les secouristes dans les ruines d'un immeuble détruit par une frappe russe à Kiev, le 14 mai 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )
    Ukraine: un mort et 31 blessés dans une vaste attaque nocturne sur Kiev
    information fournie par AFP 14.05.2026 07:06 

    Une personne a été tuée et 31 blessées dans une vaste attaque aérienne sur Kiev, 48 heures après l'expiration d'une trêve avec la Russie, ont annoncé les autorités. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a indiqué que la Russie avait frappé la ville avec "des ... Lire la suite

  • Le président chinois Xi Jinping reçoit son homologue américain Donald Trump à Pékin, le 14 mai 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Au sommet des grandes puissances, Xi prévient Trump du risque de "conflit" sur Taïwan
    information fournie par AFP 14.05.2026 07:04 

    Le président Xi Jinping a prévenu jeudi son homologue Donald Trump que la Chine et les Etats-Unis pourraient entrer en "conflit" si Washington gérait mal la question de Taïwan, dès les premiers instants d'un sommet dont l'île est annoncée comme un des enjeux. M. ... Lire la suite

  • L'artiste suisse Veronica Fusaro à Vienne, en Autriche, le 10 mai 2026. ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Le Danemark et l'Australie favoris des deuxièmes demi-finales de l'Eurovision
    information fournie par AFP 14.05.2026 06:06 

    Quinze nouveaux pays vont tenter à leur tour jeudi de se qualifier pour la finale de l'Eurovision, le Danemark et l'Australie comptant parmi les favoris, lors de la seconde demi-finale du célèbre concours à Vienne, en Autriche. Le Danois Søren Torpegaard Lund, ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 14.05.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * BURBERRY ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,02 +0,28%
CAC 40
8 007,97 +0,35%
Or
4 701,57 +0,28%
EUR/USD SPOT
1,17128 -0,02%
TOTALENERGIES
77,81 -0,63%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank