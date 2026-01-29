Le directeur général de Nvidia déclare que la Chine est toujours en train de finaliser la licence pour la puce H200

M. Huang s'est rendu en Chine pour rencontrer des clients, des partenaires et des représentants officiels

La licence pour les puces H200 est en cours de finalisation, selon M. Huang

Nvidia attend la décision de la Chine sur les importations de puces H200

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 8, 14 à 19) par Wen-Yee Lee et Ben Blanchard

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré jeudi qu'il espérait que la Chine autoriserait le géant technologique américain à vendre sa puissante puce d'intelligence artificielle H200 dans le pays et que la licence était en cours de finalisation.

M. Huang est arrivé à Taipei après un voyage en Chine où il a rencontré des clients, des partenaires et des représentants du gouvernement.

"La licence effective pour le H200 est en cours de finalisation. J'espère également que le gouvernement chinois autorisera Nvidia à vendre le H200, c'est donc à eux de décider. Et j'attends avec impatience une décision favorable", a-t-il déclaré à la presse à l'aéroport Songshan de Taipei.

"Je pense que le H200 est une très bonne chose pour le leadership technologique américain. Il est également très bon pour le marché chinois. Et les clients aimeraient beaucoup avoir le H200", a-t-il ajouté.

"J'attends donc avec impatience une bonne décision. Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment", a-t-il ajouté.

LA CHINE APPROUVE L'ACHAT DE PUCES SOUS CONDITIONS Citant des sources, Reuters a rapporté mercredi que la Chine a donné son accord à ByteDance, Alibaba 9988.HK et Tencent 0700.HK pour l'achat de plus de 400 000 puces H200 au total.

Toutefois, ces autorisations ont été assorties de conditions qu'une source a qualifiées de trop restrictives, les clients n'ayant pas encore converti les autorisations en bons de commande. M. Huang a déclaré que l'entreprise n'avait pas reçu de telles informations et qu'il pensait que le gouvernement chinois était encore en train de prendre une décision. Il n'a pas précisé pourquoi la Chine était encore en train de décider.

La Chine n'a pas donné de raison pour ne pas approuver rapidement les importations de H200 dans le pays, mais Pékin a voulu trouver un équilibre entre la satisfaction des demandes de son industrie de l'IA et le développement de son industrie nationale des semi-conducteurs.

Le H200, la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia, est devenu un point d'ignition majeur dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Malgré la forte demande des entreprises chinoises et l'approbation des exportations par les États-Unis, l'hésitation de Pékin à autoriser les importations a été le principal obstacle aux expéditions.

M. Huang a également déclaré que la Chine comptait de nombreux fabricants de puces puissants et que Nvidia devait se montrer très compétitive.

"La première chose dont nous avons besoin, ce sont des commandes. Et nous avons un approvisionnement qui soutient tous nos clients existants", a déclaré Huang lorsqu'on lui a demandé comment il gérerait la capacité d'emballage, qui est déjà limitée, avec le partenaire de fabrication TSMC 2330.TW .

"Si le H200 est approuvé, nous travaillerons avec TSMC pour programmer et planifier l'approvisionnement et livrer aussi vite que possible."

HUANG SIGNALE SON INTÉRÊT POUR LE CYCLE DE FINANCEMENT DE L'OPENAI

Huang a déclaré qu'il aimerait investir dans OpenAI en réponse à une question sur un potentiel investissement supplémentaire dans le créateur de ChatGPT, sans confirmer le montant de son financement.

Nvidia, Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O sont en pourparlers pour investir jusqu'à 60 milliards de dollars dans OpenAI, le géant des puces fournissant jusqu'à 30 milliards de dollars, a rapporté The Information mercredi .

Le géant américain des puces dépend fortement de la chaîne d'approvisionnement taïwanaise, travaillant en étroite collaboration avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Co

2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, et d'importants fabricants sous contrat tels que Foxconn

2317.TW et Wistron 3231.TW .

TSMC investit également 165 milliards de dollars en Arizona pour construire des usines afin de répondre à la demande croissante des clients dans cette région.

"Je m'attends à ce que la demande de plaquettes et de capacité de TSMC dépasse de loin la quantité d'énergie disponible à Taïwan", a déclaré M. Huang.

"Je pense que c'est une bonne chose pour TSMC. TSMC a désormais une empreinte mondiale", a déclaré le directeur général né à Taïwan, ajoutant qu'il prévoyait de rencontrer le directeur général de TSMC, C.C. Wei, et d'autres partenaires taïwanais de la chaîne d'approvisionnement.