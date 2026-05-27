Le directeur général de Nvidia affirme que Taïwan est « l'épicentre » de la révolution de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré mercredi que Taïwan était « l'épicentre » de la révolution de l'IA et que l'île resterait encore longtemps le centre mondial de la fabrication technologique.
M. Huang s'exprimait lors d'une cérémonie d'inauguration à Taipei pour le futur siège taïwanais de l'entreprise de puces électroniques, dont la construction débutera cette année et qui devrait être opérationnel en 2030.
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