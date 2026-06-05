Le directeur général de Nvidia affirme que la robotique est le prochain secteur phare de la Corée du Sud et laisse entrevoir « quelques surprises »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter le dîner de Huang avec les dirigeants de l'entreprise aux paragraphes 8 et 9, et la citation sur les contraintes de mémoire au paragraphe 12)

* Huang se rend en Corée pour la deuxième fois en sept mois

* Il affirme que Nvidia peut appliquer les technologies d'IA et de robotique à l'industrie manufacturière coréenne, notamment à la fabrication de puces

* Il doit rencontrer Hyundai, LG, SK, Samsung et Naver

* Huang annonce « quelques surprises » et « de nombreuses opportunités commerciales »

par Minwoo Park, Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré vendredi que la robotique serait le prochain secteur majeur de la Corée du Sud, à l'occasion de sa deuxième visite en sept mois, soulignant le renforcement des liens avec les entreprises locales non seulement dans le domaine des puces, mais aussi dans celui de la robotique et des usines d'IA.

La Corée du Sud est une puissance industrielle asiatique qui abrite de grands fabricants de puces, d’électronique, d’automobiles et de navires. Après avoir atterri à l’aéroport international de Gimpo en provenance de Taïwan, Huang a déclaré aux journalistes que la fabrication de puces serait de plus en plus guidée par l’IA et la robotique.

“La Corée étant un centre mondial de fabrication, nous pouvons appliquer la technologie robotique et la technologie d’IA physique que nous inventons ici à l’industrie,” a-t-il déclaré. “Nous avons donc une excellente occasion de nouer des partenariats avec les entreprises de semi-conducteurs locales également.”

Huang a indiqué qu’il avait prévu des réunions avec Hyundai Motor 005380.KS , LG 003550.KS , SK Hynix 000660.KS , Samsung Electronics 005930.KS et Naver 035420.KS au cours de son voyage.

“Ai-je apporté des cadeaux pour la Corée? J'ai apporté beaucoup d'affaires pour la Corée,” a-t-il déclaré. “J'ai quelques surprises.”

BARBECUE CORÉEN

Lors de sa première étape, le patron de Nvidia s’est rendu dans un cybercafé à Séoul et a rencontré des joueurs d’e-sport, dont la superstar du jeu vidéo Lee Sang-hyeok, surnommé “Faker”. Sa fille Madison Huang l’accompagnait lors de cette visite, vêtue de l’uniforme de la célèbre équipe d’e-sport T1.

Huang a ensuite dégusté un barbecue coréen et pris un verre dans la soirée dans un restaurant de Séoul en compagnie du président du groupe LG, Koo Kwang-mo, du président du groupe SK, Chey Tae-won, et du fondateur de Naver, Lee Hae-jin.

“Nous sommes tous en plein essor,” a déclaré Huang à l'assemblée pendant le dîner, faisant référence à ses partenaires, tels que Samsung, SK Hynix, Naver et Hyundai Motor. “Mes amis ici présents ont connu une très bonne année, mais ce n'est que le début,” a-t-il ajouté, précisant que les nouveaux produits de Nvidia utiliseraient beaucoup de puces mémoire.

Il a distribué des sachets de chips de maïs enrobées de chocolat sur lesquels était inscrit “HBM Chips” – en référence à la mémoire à haute bande passante produite par SK Hynix pour les chipsets IA de Nvidia –, incitant l’assistance à scander “HBM!”

BASEBALL ET ÉMISSION DE TÉLÉVISION

Huang a déclaré que Samsung, SK Hynix et Micron avaient tous été sélectionnés pour fournir des puces HBM4 pour sa plateforme d'IA Vera Rubin. “Les trois fournisseurs sont en production et se livrent à une course effrénée pour prendre en charge Vera Rubin.”

À eux deux, Samsung Electronics et SK Hynix produisent environ 70 % des puces mémoire nécessaires aux puces d’intelligence artificielle telles que celles fabriquées par Nvidia.

“Bien sûr, la mémoire est limitée et nous devons donc l'utiliser de manière intelligente dans tous nos systèmes,” a déclaré Huang, interrogé par Reuters au sujet d'un rapport de Semianalysis selon lequel Nvidia réduirait la capacité SOCAMM de son système Vera Rubin.

Il a également indiqué que Nvidia avait commencé à recruter pour son centre de recherche et développement à Séoul. Huang doit effectuer le premier lancer lors d’un match de baseball et participer à un talk-show télévisé au cours de son voyage.