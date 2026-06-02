Le directeur général de Nvidia affirme que l'entreprise dispose des capacités nécessaires pour répondre à la forte croissance des ventes de processeurs et de cartes graphiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du texte) par Wen-Yee Lee

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré mardi que la société disposait de stocks suffisants pour répondre à la forte croissance des processeurs centraux (CPU) ainsi que des processeurs graphiques (GPU), alors qu'elle surfe sur l'essor de l'intelligence artificielle.

Le directeur général Huang s'exprimait lors de la conférence de presse GTC de Nvidia pendant la semaine du Computex à Taipei, au lendemain de la présentation par le géant des puces électroniques (5 000 milliards de dollars) d'une nouvelle puce capable de traiter directement les capacités d'IA.

La nouvelle puce de Nvidia, qui sera lancée à l'automne, intègre directement des capacités d'IA dans les ordinateurs portables et de bureau, la plaçant en concurrence avec des acteurs tels qu'Advanced Micro Devices AMD.O , Intel INTC.O et Apple AAPL.O .

M. Huang a déclaré que la puce RTX Spark pour PC s'inscrit dans le cadre de l'effort mené par Nvidia en collaboration avec Microsoft MSFT.O pour "réinventer le PC" à l'ère de l'IA.

Né à Tainan, une ville du sud de Taïwan, le directeur général de Nvidia a annoncé la semaine dernière son intention d'investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan, qu'il a qualifiée d'épicentre de la révolution de l'IA.