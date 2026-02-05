Le directeur général de Novo Nordisk déclare que les acheteurs de la pilule Wegovy composée à 49 dollars "gaspilleront" leur argent

Le directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , Mike Doustdar, a déclaré jeudi aux analystes lors d'un appel téléphonique que les personnes prenant une copie composée de la pilule Wegovy du fabricant au prix de 49 $ gaspilleront leur argent car le composé ne sera pas absorbé par leur corps.