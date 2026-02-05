Le directeur général de Novo Nordisk déclare que la pilule Wegovy composée à 49 $ de Hims est un "gaspillage" d'argent

La société américaine Hims and Hers va lancer une copie à prix réduit de Wegovy

Les actions de Novo Nordisk chutent de 8 % à la suite de la nouvelle

Le directeur général de Novo déclare que le corps ne peut pas absorber correctement la copie de Wegovy

Hims and Hers affirme que sa technologie favorise l'absorption

(Ajout d'un commentaire de Hims and Hers dans le 6ème paragraphe) par Maggie Fick

Le directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , Mike Doustdar, était en réunion avec les investisseurs jeudi pour discuter des récentes perspectives difficiles de l'entreprise lorsque l'un d'entre eux l'a interrompu pour lui annoncer une nouvelle choquante: La société américaine de télésanté Hims and Hers Health HIMS.N lançait une version à prix réduit de la pilule amaigrissante Wegovy, le produit phare de Novo.

L'action de Novo Nordisk a plongé d'environ 8 % à la suite de cette nouvelle , d'abord rapportée par Reuters, avec la crainte que la pilule composée à 49 $ - qui passe à 99 $, mais quelque 100 $ en dessous du prix de Novo - ne fasse échouer le pivot de l'entreprise danoise sur le marché des consommateurs qui paient comptant.

Mis sur la sellette, Doustdar a déclaré aux analystes lors de la réunion retransmise en direct à Londres que toute personne qui achèterait la copie de la pilule Wegovy composée à 49 dollars gaspillerait son argent car elle ne serait pas correctement absorbée par l'organisme.

"Vous gaspillez 49 dollars à mon avis", a-t-il déclaré, ajoutant que la pilule Wegovy était dotée d'une technologie appelée SNAC qui facilitait l'absorption du composé actif, le semaglutide, ce qu'une copie n'aurait pas.

"Votre enzyme intestinale s'en débarrassera et il n'atteindra pas votre circulation sanguine."

Hims and Hers a déclaré à Reuters que sa pilule composée utilisait ce qu'elle appelle une "technologie liposomale destinée à favoriser l'absorption", sans donner plus de détails.

NOVO VA INTENTER UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE HIMS

La nouvelle a semblé prendre Doustdar au dépourvu.

"Je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait avec la préparation, je dois lire ce qu'ils font, mais en supposant que vous preniez simplement le composé sans les éléments qui l'entourent, les formulations et autres, alors cela ne fonctionne tout simplement pas", a-t-il déclaré.

L'analyste de BMO Evan Seigerman, qui participait à la réunion, a déclaré à Reuters que Doustdar avait semblé "surpris" lorsque les analystes participant à la réunion avec la direction de l'entreprise à Londres l'avaient informé de l'article de Reuters sur la pilule à 49 dollars de Hims.

"Tout le monde a commencé à gronder, j'ai été l'un des premiers à en parler à la direction, et il (Doustdar) a eu l'air surpris", a déclaré Seigerman. "Comme si c'était la première fois qu'il l'entendait"."

Novo, qui a déclaré qu'elle engagerait une action en justice contre Hims & Hers, a refusé de dire si Doustdar était au courant du projet de Hims de lancer la pilule composée.

Novo est confronté à un marché des médicaments contre l'obésité de plus en plus concurrentiel. Il a signalé une pression à la baisse significative sur les prix plus tôt cette semaine lorsqu'il a prévu que les ventes et les bénéfices pourraient diminuer jusqu'à 13% cette année.

"La question que je pose à la direction, d'une manière générale, est de savoir comment éviter que cela ne devienne une course vers le bas, et je pense que c'est ce qui a changé ici", a déclaré Evan Seigerman.