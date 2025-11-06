Le directeur général de Novo déclare que son offre pour Metsera est plus élevée

Le directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , Mike Doustdar, a déclaré lors d'un événement à la Maison Blanche jeudi que l'offre de la société pour la biotech sur l'obésité Metsera est plus élevée que celle de son rival Pfizer Inc. PFE.N , qui a intenté un procès à la fois à Metsera et à Novo sur les termes de l'accord rival.

"À ce jour, notre offre est plus élevée, et notre message à Pfizer est le suivant: s'ils souhaitent acheter la société, mettez la main à la poche et faites une offre plus élevée", a déclaré M. Doustdar.