Le directeur général de Novo affirme que le marché de l'obésité ne sera pas une bataille où le vainqueur remporte tout face à Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Novo mise sur son nouveau comprimé Wegovy et sur un portefeuille de produits plus large pour regagner le terrain perdu face au Zepbound de Lilly

* Selon le directeur général, le comprimé Wegovy détient 90 % du marché des GLP-1 oraux

* Novo prévoit de lancer CagriSema l'année prochaine, bien que les résultats des essais cliniques en matière de perte de poids soient inférieurs à ceux de Zepbound

par Michael Erman

Mike Doustdar, directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , a déclaré que les investisseurs sous-estimaient le besoin de différenciation parmi les médicaments contre l’obésité, et que de nouvelles options thérapeutiques, telles que les comprimés, empêcheraient que la bataille avec son rival Eli Lilly ne se transforme en une lutte où le vainqueur remporte tout.

Novo a été le premier à commercialiser aux États-Unis Wegovy, une injection de GLP-1 hautement efficace pour la perte de poids, mais subit une pression pour regagner le terrain perdu face au Zepbound d’ LLY.N , produit par Lilly, dans un secteur dont les analystes prévoient qu’il représentera plus de 100 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars par an d’ici 2030.

M. Doustdar, qui a pris les rênes du laboratoire danois il y a un an, a déclaré que les patients commençaient tout juste à comprendre quel médicament à base de GLP-1 leur convenait le mieux, et il s’attend à une segmentation accrue à mesure que de nouveaux médicaments seront approuvés. Plus de 100 millions d’adultes américains sont classés comme obèses.

“À l’heure actuelle, la communauté des investisseurs considère qu’il s’agit d’un jeu à somme nulle entre deux acteurs: il y a un perdant et un gagnant”, a déclaré M. Doustdar lors d’un entretien accordé mercredi à Reuters.

“Si l’on envisage l’avenir des médicaments à base de GLP-1, ainsi que des traitements contre l’obésité et pour la perte de poids, ce ne sera pas Coca-Cola contre Pepsi. Ce sera Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Dr Pepper et Red Bull. Les gens ont soif, et ils peuvent faire leurs propres choix”, a-t-il ajouté.

Les actions de Novo ont fortement chuté depuis leur pic de 2024, tandis que celles de Lilly ont continué à progresser, portant la capitalisation boursière de la société au-delà de 1.000 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

M. Doustdar a comparé sa vision du portefeuille de produits anti-obésité de Novo à son activité dans le domaine de l’insuline pour le diabète, où la société commercialise 50 % de l’insuline mondiale sous 12 marques différentes, plutôt que de dominer le marché avec un traitement spécifique.

“Ils réduisent tous le taux de sucre, mais ils agissent également de manière différente. Les GLP-1 permettent tous de perdre du poids, mais ils agissent tous différemment”, a-t-il déclaré.

La nouvelle version en comprimés de Wegovy proposée par Novo, ainsi que son portefeuille de médicaments expérimentaux, constituent un axe prioritaire pour les investisseurs.

M. Doustdar a indiqué que le Wegovy en comprimés détenait actuellement 90 % des parts du marché des GLP-1 oraux, en partie parce que les données disponibles montrent une perte de poids supérieure à celle obtenue avec le Foundayo de Lilly.

Il a ajouté qu’il était difficile de prévoir quel pourcentage de patients finirait par utiliser des comprimés, mais a précisé: “Nous serions très bien placés si le marché s’équilibrait à 50-50” entre les médicaments oraux et les injections.

Novo a déclaré en janvier que les comprimés pourraient représenter plus d’un tiers de l’utilisation du GLP-1 d’ici 2030.

Le CagriSema, médicament expérimental de nouvelle génération contre l’obésité développé par Novo, a déçu les investisseurs lors des essais cliniques, aidant les patients à perdre en moyenne 23 % de leur poids corporel, contre plus de 25 % pour le Zepbound.

M. Doustdar a déclaré que le CagriSema constituerait néanmoins un complément puissant aux traitements existants. La société prévoit de le commercialiser l’année prochaine.

“Le CagriSema a été pratiquement écarté par tous les investisseurs”, a-t-il déclaré. “Et je dis aux gens: à quand remonte la dernière fois où un médecin disposait d’un seul médicament dans sa boîte à outils pour traiter des millions de personnes?”