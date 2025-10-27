 Aller au contenu principal
Le directeur général de Novartis défend l'acquisition d'Avidity pour 12 milliards de dollars en affirmant qu'il s'agit d'un "risque approprié à prendre"
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les actions de Novartis chutent de 1,5 %, tandis que les actions d'Avidity s'envolent de 44 %

*

Les analystes s'interrogent sur le calendrier de l'opération avant les données de phase avancée

*

La transaction est la plus importante pour Novartis depuis que le directeur général a pris ses fonctions en 2018

(Réécriture avec des détails de la conférence téléphonique de la société, ajout de commentaires d'investisseurs dans les paragraphes 5 et 14, ajout d'un graphique) par Bhanvi Satija

Le fabricant suisse de médicaments Novartis NOVN.S a défendu lundi son accord de 12 milliards de dollars visant à acquérir Avidity Biosciences avant que la société américaine n'obtienne des données de phase avancée pour son traitement des troubles musculaires l'année prochaine, affirmant qu'il s'agissait d'un "risque approprié à prendre".

Lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, le directeur général de Novartis, Vas Narasimhan, a déclaré que la transaction aurait pu être "potentiellement deux fois plus importante" si l'entreprise avait attendu la publication des données.

Novartis a annoncé la transaction pour Avidity

RNA.O à 72 dollars par action dimanche, ce qui représente une prime de 46% par rapport à la clôture précédente de la société. Les actions du fabricant de médicaments ont perdu 1,5 % lundi, tandis que les actions américaines d'Avidity ont bondi de plus de 40 %.

UNE FRÉNÉSIE D'ACQUISITIONS VISANT À RENFORCER LE PIPELINE

L'acquisition d'Avidity est la deuxième plus grande transaction biotechnologique de l'année après l'achat d'Intra-Cellular Therapies par Johnson & Johnson JNJ.N pour 14,6 milliards de dollars.

Les analystes ont estimé que cela signalait une reprise potentielle des fusions et acquisitions dans le secteur de la biotechnologie, en raison de la baisse des valorisations et des récents accords sur la fixation des prix des médicaments aux États-Unis.

La transaction est également la plus importante pour Novartis sous la direction de Narasimhan, qui est devenu directeur général en 2018. Elle fait suite à une série d'acquisitions et d'accords de licence d'une valeur de 17 milliards de dollars cette année pour renforcer le pipeline de l'entreprise avant l'expiration des brevets de son traitement cardiaque Entresto, le plus vendu, et de son médicament contre l'asthme Xolair.

La transaction n'inclura pas les programmes de cardiologie en phase initiale d'Avidity, qui seront scindés séparément.

Avidity dispose de trois thérapies en phase avancée de développement ciblant des maladies neuromusculaires rares. Son traitement expérimental, Del-zota, pour une forme de dystrophie musculaire de Duchenne, est en bonne voie pour obtenir l'approbation de la FDA l'année prochaine par une procédure accélérée.

Des données clés concernant une autre thérapie, Del-diseran, pour la dystrophie myotonique, sont également attendues l'année prochaine.

UN PEU HORS DU COMMUN

Daniel Bolanowski, gestionnaire de portefeuille chez Arctic Asset Management, qui possède des actions dans les deux sociétés, a déclaré qu'il était "un peu inhabituel" pour Novartis d'agir si tôt alors qu'elle aurait pu attendre les données.

"Si l'on croit aux données obtenues jusqu'à présent, la promesse de ces médicaments candidats est suffisamment grande pour que cela ait du sens", a-t-il toutefois déclaré.

Bien que les analystes aient déclaré que les thérapies d'Avidity s'intègrent naturellement au portefeuille de maladies rares de Novartis, la plupart d'entre eux ont déclaré que le prix était plus élevé que les transactions habituelles de Novartis.

"Je considère toujours qu'il s'agit d'une opération d'apport pour une entreprise de notre taille et de notre génération de trésorerie", a déclaré aux analystes le directeur financier sortant Harry Kirsch, qui prendra sa retraite l'année prochaine. Il a ajouté que Novartis disposait encore d'une puissance de feu importante pour de futures transactions.

Fusions / Acquisitions

