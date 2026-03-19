Le directeur général de MPS affirme que le projet de regroupement avec Mediobanca est toujours d'actualité malgré les changements de direction

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* Les administrateurs de MPS ont voté pour exclure le directeur général du nouveau conseil d'administration

* Lovaglio affirme que la politique de rémunération ne sera pas modifiée

* Le directeur général déclare que les 12 prochains mois seront déterminants pour décider de l'utilisation des liquidités supplémentaires

(Ajout de citations et de détails au paragraphe 3) par Valentina Za

L'administrateur délégué de Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI Luigi Lovaglio a cherché à rassurer les investisseurs jeudi en affirmant que la stratégie qu'il a définie pour le groupe élargi à Mediobanca MDBI.MI sera maintenue quelle que soit la personne à la tête de la banque.

Lovaglio, qui a dirigé l'acquisition de Mediobanca l'année dernière, a été écarté comme candidat au poste de directeur général par les administrateurs de MPS alors que la banque nommera un nouveau conseil en avril - peu après qu'il ait présenté sa stratégie pour le groupe commun.

L'exclusion de Lovaglio fait suite à des mois de tensions avec un actionnaire clé, Francesco Gaetano Caltagirone, au sujet de la stratégie de Mediobanca, selon des sources antérieures, bien que Caltagirone ait nié tout conflit avec Lovaglio.

Répondant à une question sur l'agitation de la gouvernance lors d'une conférence d'investisseurs de Morgan Stanley à Londres, Lovaglio a déclaré que le plan ne devrait pas être affecté par l'incertitude de la direction.

"Un processus de gouvernance est en cours", a déclaré Lovaglio, qui a supervisé en 2023-2024 la reprivatisation de MPS après le sauvetage de l'État en 2017.

"Ce plan est pleinement opérationnel (...) la rémunération de nos actionnaires est là (...) et je pense que c'est quelque chose qui sera très, très, très difficile à changer", a-t-il ajouté.

MPS prévoit de restituer 16 milliards d'euros de capital aux actionnaires d'ici à 2030, soit 100 % des bénéfices.

MPS dispose d'un capital supplémentaire de 3 milliards d'euros qui pourrait également être distribué aux actionnaires, et Lovaglio a déclaré que les 12 prochains mois seraient déterminants pour décider de l'utilisation de ce capital.

"Si aucune opportunité ne se présente, il est clair qu'il est logique de mieux rémunérer nos actionnaires",a-t-il déclaré.

MPS s'efforcera d'intégrer Mediobanca d'ici le début de l'année prochaine, en surveillant les développements dans le secteur bancaire italien, où les banquiers affirment que la récente vague de fusions n'est pas encore arrivée à son terme.

Mercredi, le directeur général d'UniCredit, Andrea Orcel, a déclaré que la situation chez MPS était "fluide" et qu'il verrait comment les choses évoluent avant d'envisager des fusions-acquisitions nationales pour UniCredit.

Avant que les administrateurs ne votent contre lui, Lovaglio a obtenu l'accord du conseil d'administration pour racheter 100 % de Mediobanca - contre 86 % actuellement - et la fusionner avec MPS, repoussant ainsi les pressions des actionnaires et du conseil d'administration pour que Mediobanca reste une société distincte cotée en bourse.