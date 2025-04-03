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Le directeur général de Mitsubishi Corp. envisage une éventuelle participation au projet de GNL en Alaska
information fournie par Reuters 03/04/2025 à 09:10

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Mitsubishi Corp 8058.T :

* MITSUBISHI CORP CEO: ENVISAGE DE S'IMPLIQUER DANS LE PROJET DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DE L'ALASKA

* MITSUBISHI CORP CEO: IL FAUT FAIRE PREUVE DE DILIGENCE RAISONNABLE SUR LE PROJET ALASKA LNG AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION

* MITSUBISHI CEO: RÉPONDRA AVEC SOUPLESSE ET AGILITÉ À L'IMPACT DES TARIFS DOUANIERS DE TRUMP

* MITSUBISHI CEO: IL Y AURA DES OPPORTUNITÉS DANS LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LES TARIFS DOUANIERS, MAIS NOUS ÉVALUERONS AUSSI SOIGNEUSEMENT LES RISQUES

* LE directeur général DE MITSUBISHI CORP: NOUS ÉTUDIERONS ATTENTIVEMENT LA FAISABILITÉ DU PROJET DE GNL EN ALASKA, Y COMPRIS LES PERSPECTIVES DE LA DEMANDE FUTURE DE GAZ EN ASIE

* DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MITSUBISHI: NOUS CONTINUONS À RÉÉVALUER NOS PROJETS D'ÉNERGIE ÉOLIENNE OFFSHORE AU JAPON SUR UNE BASE ZÉRO

* CEO DE MITSUBISHI: NOUS ESPÉRONS PARVENIR À UNE CONCLUSION SUR LES PROJETS NATIONAUX D'ÉNERGIE ÉOLIENNE EN MER AU COURS DE L'ÉTÉ

Texte source: ID: Plus d'informations sur l'entreprise: 8058.T

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