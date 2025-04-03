Le directeur général de Mitsubishi Corp. envisage une éventuelle participation au projet de GNL en Alaska

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
Mitsubishi Corp 8058.T :
* MITSUBISHI CORP CEO: ENVISAGE DE S'IMPLIQUER DANS LE PROJET DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ DE L'ALASKA
* MITSUBISHI CORP CEO: IL FAUT FAIRE PREUVE DE DILIGENCE RAISONNABLE SUR LE PROJET ALASKA LNG AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION
* MITSUBISHI CEO: RÉPONDRA AVEC SOUPLESSE ET AGILITÉ À L'IMPACT DES TARIFS DOUANIERS DE TRUMP
* MITSUBISHI CEO: IL Y AURA DES OPPORTUNITÉS DANS LES CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LES TARIFS DOUANIERS, MAIS NOUS ÉVALUERONS AUSSI SOIGNEUSEMENT LES RISQUES
* LE directeur général DE MITSUBISHI CORP: NOUS ÉTUDIERONS ATTENTIVEMENT LA FAISABILITÉ DU PROJET DE GNL EN ALASKA, Y COMPRIS LES PERSPECTIVES DE LA DEMANDE FUTURE DE GAZ EN ASIE
* DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MITSUBISHI: NOUS CONTINUONS À RÉÉVALUER NOS PROJETS D'ÉNERGIE ÉOLIENNE OFFSHORE AU JAPON SUR UNE BASE ZÉRO
* CEO DE MITSUBISHI: NOUS ESPÉRONS PARVENIR À UNE CONCLUSION SUR LES PROJETS NATIONAUX D'ÉNERGIE ÉOLIENNE EN MER AU COURS DE L'ÉTÉ
Texte source: ID: Plus d'informations sur l'entreprise: 8058.T
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer