Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, impute les licenciements aux dépenses d'investissement et n'exclut pas de nouvelles suppressions d'emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour corriger la mise en page. Ajout de commentaires supplémentaires de Zuckerberg, de détails sur les critiques formulées par le personnel et d'informations contextuelles sur l'IA) par Katie Paul

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O , a attribué les licenciementsprévuspar la société mère de Facebook à l'augmentation des dépenses d'investissement dans l'IA, et n'a pas exclu de nouvelles suppressions d'emplois, lors de commentaires adressés aux employés lors d'une réunion générale de l'entreprise jeudi.

“Nous avons essentiellement deux grands centres de coûts au sein de l'entreprise: l'infrastructure informatique et les aspects liés au personnel,” a déclaré M. Zuckerberg lors de cette réunion, dont Reuters a pris connaissance.

“Si nous investissons davantage dans un domaine pour servir notre communauté, cela signifie que nous avons moins de capitaux à allouer à l’autre. Nous devons donc réduire quelque peu la taille de l’entreprise,” a-t-il ajouté.

Ces réductions d'effectifs n'étaient pas liées à la réorganisation des équipes de Meta autour d'une nouvelle structure “native IA” ni aux efforts visant à développer des agents IA capables d'effectuer des tâches de manière autonome, a ajouté M. Zuckerberg.

Le silence de l'entreprise sur les licenciements, alors qu'elle annonçait une “transformation” organisationnelle axée sur l'IA ainsi qu'une nouvelle initiative visant à suivre les mouvements de souris, les clics et les frappes des employés afin de former des agents IA, a suscité l'indignation parmi les employés de Meta.

Dans certains cas, des membres du personnel ont ouvertement critiqué M. Zuckerberg et d'autres dirigeants de l'entreprise sur le forum de discussion interne de Meta au sujet de ces changements, selon des copies des commentaires consultées par Reuters.

“Le fait d'amener tout le monde en interne à utiliser des outils d'IA et de travailler plus efficacement n'est pas ce qui motive les licenciements,” a déclaré M. Zuckerberg aux employés, bien qu'il ait ajouté que “nous verrons comment tout cela évolue” et que l'entreprise serait “en mesure d'en dire plus prochainement”.

La réunion de jeudi a marqué la première fois que M. Zuckerberg s'adressait directement aux employés au sujet des licenciements depuis que Reuters avait révélé ce plan en mars. Meta a l'intention de licencier environ 10 % de ses effectifs le 20 mai et prévoit des réductions supplémentaires pour le second semestre.

M. Zuckerberg et d'autres dirigeants ont confirmé les licenciements prévus en mai, mais ont refusé de s'exprimer sur d'éventuels projets au-delà de cette date.

“J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai un plan infaillible pour les trois prochaines années, vous indiquant comment tout cela va se dérouler. Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que quiconque l'ait,” a-t-il déclaré.