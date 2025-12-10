Le directeur général de Lazard estime qu'une stratégie à Washington est désormais indispensable pour conclure des transactions

L'environnement réglementaire est plus accommodant qu'il ne l'a été, selon le directeur général de Lazard

Les transactions sont également plus politiques, selon M. Orszag

La pratique de la restructuration et de la gestion du passif se poursuit à un rythme soutenu

Peter Orszag, directeur général de Lazard LAZ.N , a déclaré mercredi que les négociateurs devaient désormais disposer d'une "stratégie au niveau de la Maison Blanche ou du Cabinet" pour pouvoir mener à bien les transactions.

S'exprimant lors d'une conférence de Goldman Sachs à New York, Orszag a déclaré: "L'environnement réglementaire aux États-Unis est beaucoup plus accommodant qu'il ne l'était", mais il a noté qu'il est aussi plus politique. Il a ajouté qu'il ne suffisait plus de discuter des changements à apporter à un marché concurrentiel après un accord avec le personnel du ministère de la justice ou de la commission fédérale du commerce.

"Cela doit être complété par une stratégie au niveau de la Maison Blanche ou du Cabinet. Il est donc possible d'aller plus loin, mais cela implique aussi plus de nuances sur la manière de faire passer les choses à Washington en particulier", a-t-il ajouté. Si l'on ne dispose pas d'une véritable vision de la politique en jeu, un accord risque de ne pas être mené à son terme", a déclaré M. Orszag.

M. Orszag a indiqué qu'il se rendait régulièrement à Washington et qu'il s'appuyait sur des conseillers pour obtenir des informations politiques sur les accords. M. Orszag a cité Patrick McHenry, ancien membre du Congrès américain et président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, qui a été engagé au début de l'année par Lazard.

Le dernier exemple en date d'une transaction liée à la politique est la bataille entre Netflix NFLX.O et Paramount Skydance PSKY.O pour Warner Bros Discovery WBD.O .

Le président Donald Trump a déclaré qu'il participerait à la transaction. L'offre de Paramount comprend un financement de la société du gendre de Trump, Jared Kushner, Affinity Partners, ainsi que des fonds souverains saoudiens et qataris.

Trump est également impliqué dans la recherche d'une solution pour l'activité de l'application TikTok aux États-Unis, a rapporté Reuters , ainsi que dans la vente de ports appartenant à la société chinoise CK Hutchison.

Dans le cadre de la transaction portuaire de 22,8 milliards de dollars , liée aux tensions sino-américaines, CK Hutchison vendrait 43 ports dans 23 pays, dont deux près du canal de Panama, à un groupe dirigé par la société d'investissement BlackRock et la société de transport maritime MSC. Donald Trump a appelé les États-Unis à "reprendre" le canal de Panama.

LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS SONT PROMETTEUSES

Les principaux dirigeants de Wall Street se sont montrés très confiants dans les perspectives de transactions, affirmant que la reprise de l'activité cette année prépare le terrain pour une année 2026 exceptionnelle.

On observe également une reprise de l'activité des sponsors, les sociétés de capital-investissement revenant sur le marché après un long ralentissement des sorties et des nouvelles transactions.

M. Orszag s'est fait l'écho de ce point de vue. "Il semble que ce qui va se passer, c'est que les sponsors de capital-investissement vont devenir plus actifs par nécessité, afin de restituer plus de liquidités", a-t-il déclaré.

Lazard s'attend à ce que son activité de gestion des restructurations et du passif continue de progresser l'année prochaine.

"Nous pensons que la gestion des restructurations et du passif restera active tout au long de l'année 2026 et au-delà", a-t-il déclaré.

La banque d'investissement a dépassé les estimations pour le bénéfice du troisième trimestre en octobre, grâce à la reprise des transactions, reflétant les gains des grands rivaux de Wall Street.