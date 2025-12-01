Le directeur général de la banque russe VTB annonce la création d'un géant de l'agriculture à partir d'actifs nationalisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La deuxième banque russe VTB prévoit de créer une grande holding agricole à partir des actifs nationalisés qu'elle a achetés dans les régions du sud en décembre 2024, a déclaré le directeur général de VTB, Andrei Kostin, à Reuters.

Il a déclaré que la nouvelle holding se concentrerait sur la transformation nationale des céréales et d'autres produits agricoles et a suggéré que la société pourrait être vendue à un stade ultérieur.

"Après tout, nous devrions développer des produits à forte valeur ajoutée, non seulement en transformant le pétrole, mais peut-être aussi les céréales", a déclaré Kostin.

Les actifs ont été nationalisés en 2023 après l'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre de l'ancien propriétaire, Andrei Korovaiko, et de son partenaire commercial, Arkady Chebanov, qui ont été accusés de corruption. Tous deux vivent aujourd'hui à l'étranger.

Les actifs ont été regroupés au sein d'une société appelée Agrocomplex Labinski.

Labinski possède 240 000 hectares de terres, produisant des céréales, du lait, du sucre et d'autres produits agricoles. La société déclare exporter jusqu'à 400 000 tonnes de céréales et d'oléagineux par an.