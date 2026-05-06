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Le directeur général de Kraft Heinz affirme que les gains de parts de marché ont permis d'enregistrer des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Steve Cahillane, directeur général de Kraft Heinz KHC.O , a déclaré mercredi à Reuters que les résultats supérieurs aux prévisions enregistrés par le groupe agroalimentaire au premier trimestre étaient dus à un gain de parts de marché. Les signes positifs indiquant que les premiers efforts de redressement portaient leurs fruits ont fait grimper le cours de l'action Kraft Heinz mercredi, l'entreprise alimentaire ayant dépassé les estimations trimestrielles.

M. Cahillane a déclaré que Kraft Heinz était assez bien protégée contre la hausse des prix du pétrole pour la majeure partie de l'année 2026, mais a averti que toutes les entreprises devraient se prémunir contre une hausse significative des coûts en 2027 et au-delà si la pression inflationniste se maintenait.

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