Le directeur général de KeyCorp réaffirme son engagement en faveur des rachats d'actions et exclut les acquisitions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Manya Saini

Le groupe de crédit régional américain KeyCorp KEY.N ne cherche pas à réaliser des acquisitions malgré la consolidation du secteur et utilisera son capital excédentaire pour des rachats d'actions, a déclaré mardi son directeur général Chris Gorman.

"Je pense qu'il y aura une consolidation dans notre secteur pendant longtemps, nous n'y participons pas", a-t-il déclaré lors de la Goldman Sachs Financial Services Conference à New York. Les transactions ont repris dans l'ensemble du secteur bancaire régional, les prêteurs cherchant à réduire leurs coûts et à gagner en envergure dans un environnement opérationnel plus difficile, ce qui fait de la décision de KeyCorp de ne pas procéder à des fusions et acquisitions une différence notable par rapport à la récente vague d'opérations.

Ces commentaires interviennent quelques jours après que l'investisseur activiste HoldCo Asset Management a déclaré qu'il faisait pression sur KeyCorp, dans laquelle il a acquis une position importante, pour qu'elle s'abstienne de procéder à des acquisitions de banques.

"Nous sommes encore en train de le digérer... nous examinons tout ce qu'il contient", a déclaré Chris Gorman, en faisant référence au rapport de HoldCo. "Le thème le plus important est le moratoire sur les transactions bancaires. Je pense que nous sommes parfaitement d'accord sur ce point." HoldCo a fait campagne avec succès pour pousser Comerica CMA.N vers une vente , qui a accepté en octobre d'être rachetée par Fifth Third Bancorp FITB.O pour 10,9 milliards de dollars. Le fonds spéculatif a depuis fait pression sur plusieurs prêteurs régionaux américains pour qu'ils procèdent à des changements.

Les actions de la banque ont augmenté de 3,3 % dans la matinée. L'action a perdu environ 16 % de sa valeur depuis janvier 2022.

"Nous allons passer du temps à acheter des actions KeyCorp. Nous sommes convaincus que nos actions sont sous-évaluées et nous allons consacrer notre capital à l'achat de nos actions", a déclaré Chris Gorman.

Les faibles performances des actions attirent souvent les activistes, qui voient dans la décote une occasion de faire pression pour obtenir des changements qui, selon eux, pourraient faire remonter le cours de l'action.

Les campagnes activistes dans le secteur bancaire sont rares, mais le secteur a connu d'importants bouleversements ces dernières années, ce qui a pesé sur la confiance des investisseurs et ouvert la porte à la pression des actionnaires.

"Nous sommes tout à fait d'accord avec cet investisseur pour dire que nos actions sont sous-évaluées."