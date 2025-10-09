 Aller au contenu principal
Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, met en garde contre le risque de correction du marché boursier américain, selon la BBC
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 08:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de JPMorgan Chase

JPM.N , Jamie Dimon, a mis en garde contre un risque accru d'une correction significative du marché boursier américain dans les six mois à deux ans à venir, a rapporté la BBC.

"Je suis bien plus inquiet que d'autres à ce sujet", a déclaré Dimon, ajoutant qu'il y avait "beaucoup de choses" qui créaient une atmosphère d'incertitude, soulignant les facteurs de risque tels que les tensions géopolitiques, les dépenses publiques et la remilitarisation mondiale.

"Tous ces éléments posent de nombreuses questions auxquelles nous ne savons pas répondre", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à la BBC mercredi, soulignant que le marché boursier américain est confronté à des risques accrus de surchauffe.

Dimon a également exprimé une légère inquiétude concernant l'inflation, mais est resté confiant dans l'indépendance de la Réserve fédérale malgré les critiques de l'administration Trump à l'égard du président de la Fed, Jerome Powell.

Dimon a exprimé sa prudence au sujet des perspectives économiques américaines le mois dernier, avertissant que le plein impact des tarifs douaniers, de l'immigration, de la géopolitique et des politiques fiscales et de dépenses du président Donald Trump reste incertain en raison de leurs cycles à long terme.

Valeurs associées

JPMORGAN CHASE
304,240 USD NYSE -1,14%
