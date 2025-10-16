Le directeur général de JPMorgan déclare que la société s'intéresse aux banques d'Europe et d'Amérique latine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec le commentaire du porte-parole aux paragraphes 1 et 4)

Le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a déclaré jeudi que le plus grand prêteur américain s'intéressait à des banques d'Europe et d'Amérique latine, sans donner plus de détails, mais un porte-parole a déclaré par la suite que ces commentaires étaient une plaisanterie.

M. Dimon a fait ces commentaires en réponse aux commentaires économiques de la présidente exécutive de Banco Santander

SAN.MC , Ana Botín, qui a présenté les perspectives de croissance dans les deux régions lors d'une conférence financière à Washington.

"Nous examinons toutes les banques de la région (en Europe)... nous examinons également les banques d'Amérique latine", a déclaré M. Dimon, sans préciser s'il parlait d'acquisitions.

Un porte-parole de JPMorgan a déclaré plus tard que M. Dimon plaisantait.

Au début de l'année, JPMorgan a déclaré qu'elle lancerait sa banque de détail numérique Chase en Allemagne au cours du deuxième trimestre de 2026. L'Allemagne deviendra le deuxième marché européen de Chase après son lancement en Grande-Bretagne en 2021.