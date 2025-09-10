 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le directeur général de JetBlue, Joanna Geraghty, déclare que 2025 a été un défi jusqu'à présent
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 19:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de JetBlue Airways JBLU.O , Joanna Geraghty, a déclaré mercredi que l'année 2025 avait été difficile jusqu'à présent, ce qui a porté un coup à la stratégie "JetForward" de la compagnie. S'exprimant lors d'une réunion de dirigeants du secteur aérospatial à Washington D.C., Joanna Geraghty a déclaré que l'entreprise était bien positionnée pour servir les clients haut de gamme, ce qui a été un défi pour les compagnies aériennes à bas prix. JetForward est le plan pluriannuel de la compagnie visant à accroître les bénéfices et à dégager 800 à 900 millions de dollars de bénéfices avant intérêts et impôts jusqu'en 2027.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

