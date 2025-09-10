Le directeur général de JetBlue, Joanna Geraghty, déclare que 2025 a été un défi jusqu'à présent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de JetBlue Airways JBLU.O , Joanna Geraghty, a déclaré mercredi que l'année 2025 avait été difficile jusqu'à présent, ce qui a porté un coup à la stratégie "JetForward" de la compagnie. S'exprimant lors d'une réunion de dirigeants du secteur aérospatial à Washington D.C., Joanna Geraghty a déclaré que l'entreprise était bien positionnée pour servir les clients haut de gamme, ce qui a été un défi pour les compagnies aériennes à bas prix. JetForward est le plan pluriannuel de la compagnie visant à accroître les bénéfices et à dégager 800 à 900 millions de dollars de bénéfices avant intérêts et impôts jusqu'en 2027.