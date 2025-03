Le directeur général de Janus Henderson, Ali Dibadj, a perçu plus de 13 millions de dollars en 2024

Le directeur général Janus Henderson, Ali Dibadj, s’est vu attribuer une rémunération totale de 13,5 millions de dollars (12,5 millions d’euros) au titre de l’exercice 2024 par le comité du capital humain et des rémunérations de la société de gestion anglo-américaine. Un montant en hausse de 23% sur un an.

Dans son rapport financier annuel 2024, Janus Henderson détaille la rémunération perçue par Ali Dibadj, qui sera soumise au vote des actionnaires lors de son assemblée générale annuelle prévue le 30 avril 2025. Celle-ci se compose d’un salaire fixe de 725.000 dollars et 12,75 millions de dollars en rémunération variable.

« Nous avons augmenté la rémunération variable de notre directeur général dans le cadre d’un plan pluriannuel visant à atteindre des niveaux compétitifs sur le marché et à reconnaître notre performance financière et opérationnelle exceptionnelle au cours de l’année. Sa rémunération variable reste fortement alignée sur notre performance à long terme », indique Janus Henderson, qui précise que 60% de la rémunération variable est attribuée en actions, en majorité (60%) sous forme d’actions de long-terme conditionnées à des objectifs de performance. Or, Ali Dibadj a surpassé les objectifs fixés pour 2024 selon le rapport. Une année durant laquelle Janus Henderson est revenu à la collecte nette (+2,4 milliards de dollars) et a racheté Victory Park Capital , NBK Capital Partners et Tabula IM .

Le groupe de pairs utilisé pour comparaison de la rémunération d’Ali Dibadj inclut entre autres Aberdeen, Ameriprise (maison-mère de Columbia Threadneedle), Franklin Templeton, Invesco, M&G, Schroders ou encore T. Rowe Price.

Dans son rapport, Janus Henderson précise néanmoins que la rémunération d’Ali Dibadj pour l’année fiscale 2024 a atteint 13,28 millions de dollars, dont 5,1 millions de dollars de bonus, et que la somme en réalité payée à son directeur général s’est élevée à 19,8 millions de dollars.

La rémunération totale sur un an d’un employé médian de Janus Henderson s’élevait à 164.767 dollars. « En 2024, le rapport entre la rémunération totale annuelle de notre directeur général et la rémunération totale annuelle de notre employé médian (autre que notre directeur général) était de 81 à 1 » , souligne la société de gestion.

Fin 2024, Janus Henderson gérait 378,7 milliards de dollars d’encours.

Adrien Paredes-Vanheule