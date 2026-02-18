 Aller au contenu principal
Le directeur général de HF Sinclair prend volontairement congé dans le cadre d'un examen de la divulgation, les actions du raffineur américain chutent
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 18:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires au paragraphe 4, mise à jour du prix des actions)

*

Le comité d'audit examine les contrôles de divulgation

*

Les actions chutent de plus de 14 %

par Tanay Dhumal et Nicole Jao

Le directeur général de HF Sinclair DINO.N , Tim Go, prend un congé volontaire dans le cadre d'un examen des informations à fournir, a déclaré la raffinerie américaine mercredi, et ses actions ont plongé malgré un bénéfice plus élevé que prévu pour le quatrième trimestre.

Le raffineur basé à Dallas a déclaré que M. Go avait demandé un congé dans le cadre d'un examen interne de ses processus de divulgation. Le président du conseil d'administration, Franklin Myers, a assuré l'intérim.

Les actions du raffineur ont chuté de 14 % dans la matinée, après que le comité d'audit du conseil d'administration a déclaré qu'il évaluait les processus de divulgation de l'entreprise.

"Nous nous efforçons d'achever cet examen dès que possible", a déclaré M. Myers aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique. Il a ajouté que la société est satisfaite des états financiers et des informations qu'elle a publiés mercredi et qu'elle ne s'attend pas à ce qu'ils changent.

La société a indiqué que son conseil d'administration avait chargé son comité de nomination, de gouvernance et de responsabilité sociale de déterminer les mesures à prendre en ce qui concerne le rôle du directeur général.

DES MARGES IMPORTANTES AUGMENTENT LES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

HF Sinclair a enregistré un bénéfice plus important que prévu pour le quatrième trimestre, grâce à des marges de raffinage plus élevées pour ses produits.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 45 % en moyenne au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Des rivaux plus importants, Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66 PSX.N , ont également annoncé des résultats positifs pour le quatrième trimestre, citant des marges plus élevées.

Les marges des fabricants américains de carburants ont commencé à se redresser après avoir atteint leur plus bas niveau sur plusieurs années en 2024, un recul qui faisait suite à un pic déclenché par les sanctions contre la Russie après son invasion de l'Ukraine, qui avait restreint l'offre mondiale.

La marge brute ajustée des raffineries de la société a plus que doublé pour atteindre 16,28 dollars par baril au cours de la période.

Ses volumes de production trimestriels ont augmenté de 2,7 % à 620 010 barils par jour, tandis que l'utilisation de la raffinerie était de 82,1 %, contre 82,9 % il y a un an.

HF Sinclair a affiché un bénéfice ajusté de 1,20 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, alors que les analystes estimaient en moyenne 45 cents, selon les données compilées par LSEG.

