Le directeur général de HF Sinclair prend volontairement congé dans le cadre d'un examen de la divulgation, les actions du raffineur américain chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires au paragraphe 4, mise à jour du prix des actions)

*

Le comité d'audit examine les contrôles de divulgation

*

Les actions chutent de plus de 14 %

par Tanay Dhumal et Nicole Jao

Le directeur général de HF Sinclair DINO.N , Tim Go, prend un congé volontaire dans le cadre d'un examen des informations à fournir, a déclaré la raffinerie américaine mercredi, et ses actions ont plongé malgré un bénéfice plus élevé que prévu pour le quatrième trimestre.

Le raffineur basé à Dallas a déclaré que M. Go avait demandé un congé dans le cadre d'un examen interne de ses processus de divulgation. Le président du conseil d'administration, Franklin Myers, a assuré l'intérim.

Les actions du raffineur ont chuté de 14 % dans la matinée, après que le comité d'audit du conseil d'administration a déclaré qu'il évaluait les processus de divulgation de l'entreprise.

"Nous nous efforçons d'achever cet examen dès que possible", a déclaré M. Myers aux investisseurs lors d'une conférence téléphonique. Il a ajouté que la société est satisfaite des états financiers et des informations qu'elle a publiés mercredi et qu'elle ne s'attend pas à ce qu'ils changent.

La société a indiqué que son conseil d'administration avait chargé son comité de nomination, de gouvernance et de responsabilité sociale de déterminer les mesures à prendre en ce qui concerne le rôle du directeur général.

DES MARGES IMPORTANTES AUGMENTENT LES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

HF Sinclair a enregistré un bénéfice plus important que prévu pour le quatrième trimestre, grâce à des marges de raffinage plus élevées pour ses produits.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 45 % en moyenne au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Des rivaux plus importants, Valero Energy VLO.N , Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66 PSX.N , ont également annoncé des résultats positifs pour le quatrième trimestre, citant des marges plus élevées.

Les marges des fabricants américains de carburants ont commencé à se redresser après avoir atteint leur plus bas niveau sur plusieurs années en 2024, un recul qui faisait suite à un pic déclenché par les sanctions contre la Russie après son invasion de l'Ukraine, qui avait restreint l'offre mondiale.

La marge brute ajustée des raffineries de la société a plus que doublé pour atteindre 16,28 dollars par baril au cours de la période.

Ses volumes de production trimestriels ont augmenté de 2,7 % à 620 010 barils par jour, tandis que l'utilisation de la raffinerie était de 82,1 %, contre 82,9 % il y a un an.

HF Sinclair a affiché un bénéfice ajusté de 1,20 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, alors que les analystes estimaient en moyenne 45 cents, selon les données compilées par LSEG.