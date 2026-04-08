Le directeur général de Hapag-Lloyd : Ne vous attendez pas à des retombées commerciales, à condition que le Moyen-Orient reste stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Hapag-Lloyd ne s'attend pas à des répercussions sur le commerce dans d'autres régions pour le moment, à condition que la situation au Moyen-Orient reste stable, a déclaré le directeur général Ralf Habben Jansen mercredi.
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