Le directeur général de Goldman Sachs déclare avoir "accepté à contrecœur" la démission de l'avocate Ruemmler, rapporte CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Goldman Sachs

GS.N , David Solomon, a déclaré qu'il avait accepté à contrecœur la démission de la directrice juridique Kathy Ruemmler, a rapporté CNBC vendredi, et a souligné qu'il respectait sa décision de partir.

"J'ai accepté sa démission à contrecœur, mais je respecte sa décision", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à CNBC.

Des documents publiés récemment par le ministère américain de la justice montrent que Mme Ruemmler a accepté des cadeaux de l'ancien délinquant sexuel Jeffrey Epstein et l'a conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes. Le départ de Mme Ruemmler, qui était l'une des principales dirigeantes de la société de Wall Street, est la sortie la plus médiatisée du secteur bancaire après la publication des derniers documents relatifs à M. Epstein.