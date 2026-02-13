 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de Goldman Sachs déclare avoir "accepté à contrecœur" la démission de l'avocate Ruemmler, rapporte CNBC
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Goldman Sachs

GS.N , David Solomon, a déclaré qu'il avait accepté à contrecœur la démission de la directrice juridique Kathy Ruemmler, a rapporté CNBC vendredi, et a souligné qu'il respectait sa décision de partir.

"J'ai accepté sa démission à contrecœur, mais je respecte sa décision", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à CNBC.

Des documents publiés récemment par le ministère américain de la justice montrent que Mme Ruemmler a accepté des cadeaux de l'ancien délinquant sexuel Jeffrey Epstein et l'a conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes. Le départ de Mme Ruemmler, qui était l'une des principales dirigeantes de la société de Wall Street, est la sortie la plus médiatisée du secteur bancaire après la publication des derniers documents relatifs à M. Epstein.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
886,420 USD NYSE -1,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank