Le directeur général de Goldman Sachs déclare à CNBC qu'il a "accepté à contrecœur" la démission de l'avocate Ruemmler

Le directeur général de Goldman Sachs

GS.N David Solomon a déclaré qu'il avait accepté à contrecœur la démission de la directrice juridique Kathy Ruemmler, a-t-il dit à CNBC vendredi, soulignant qu'il respectait sa décision de partir.

"J'ai accepté sa démission à contrecœur, mais je respecte sa décision", a-t-il déclaré lors d'une interview accordée à CNBC.

De récents documents publiés par le ministère américain de la justice montrent que Mme Ruemmler a accepté des cadeaux du défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein et l'a conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes. Le départ de Mme Ruemmler, qui était l'une des principales dirigeantes de la société de Wall Street, est la sortie la plus médiatisée du secteur bancaire après la publication des derniers documents relatifs à M. Epstein.

Solomon a déclaré à CNBC que Ruemmler l'avait appelé jeudi après-midi et lui avait dit que la couverture médiatique du travail qu'elle avait effectué précédemment avait atteint un niveau de bruit et de distraction qui, selon elle, distrayait l'entreprise

"Cela la mettait dans une position où il lui était difficile de s'acquitter de son travail et de ses responsabilités, et elle a pensé qu'il était temps de se retirer", a déclaré M. Solomon.

Ruemmler a eu un grand nombre de communications avec Epstein de 2014 à 2019, même après que le financier en disgrâce a plaidé coupable en 2008 pour avoir procuré une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, selon les documents.

Avant de rejoindre Goldman Sachs en 2020, Mme Ruemmler était présidente mondiale de la pratique de défense et d'enquête en matière de cols blancs chez Latham & Watkins LLP.

Mme Ruemmler, qui a également été conseillère juridique de la Maison Blanche pendant l'administration Obama, a appelé M. Epstein "Oncle Jeffrey" dans des courriels et a reçu des cadeaux de sa part, notamment du vin et un sac à main, selon les documents.

Epstein a également appelé le téléphone portable de Ruemmler lorsqu'il a été arrêté le 6 juillet 2019, parmi d'autres appels qu'il a faits cette nuit-là, selon deux documents qui citent des notes de responsables de l'application de la loi.

Ruemmler n'a pas pu être jointe pour un commentaire.

Goldman a soutenu l'avocate lors de la publication de plusieurs documents par le ministère américain de la Justice, Solomon déclarant jeudi dans un communiqué qu'elle était l'une des professionnelles les plus accomplies dans son domaine.

Vendredi, il a déclaré à CNBC que l'équipe de direction de Goldman avait travaillé en étroite collaboration avec Mme Ruemmler au cours des six dernières années.

"Nous la connaissons en tant que professionnelle et en tant qu'être humain. Et je pense que cela se perd parfois dans certains dialogues", a déclaré M. Solomon sur CNBC. "Je suis déçu que les choses en soient arrivées là."