Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, met en garde contre une "remise en question" de la dette publique aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Goldman Sachs

GS.N , David Solomon, a exprimé jeudi sa crainte que la dette croissante du gouvernement américain ne pose davantage de problèmes si l'économie ne croît pas plus rapidement. "Si nous continuons sur la voie actuelle et que nous n'augmentons pas le niveau de croissance... il y aura une remise en question", a déclaré Solomon à l'Economic Club de Washington.

La dette nationale américaine a récemment atteint 38 000 milliards de dollars.

"Nous devrions nous en préoccuper, sans pour autant tirer la sonnette d'alarme", a-t-il déclaré. "Mais je pense qu'avec le temps, c'est un problème."

"La pandémie a joué un rôle accélérateur, et il ne semble pas que nous ayons la capacité de la faire reculer. C'est pourquoi nous avons augmenté la dette au cours des 15 dernières années, et depuis la crise financière, de 7 000 milliards de dollars à 38 000 milliards de dollars." L'économie américaine se porte plutôt bien, ce qui minimise les risques de récession à court terme, selon Solomon.

Malgré les inquiétudes concernant l'affaiblissement du rôle du dollar américain dans l'économie, Solomon ne voit pas son statut de monnaie de réserve mondiale s'éroder.

"Lorsque l'on regarde tous les flux de capitaux dans le monde, les investisseurs mondiaux investissent 50 % de leurs capitaux aux États-Unis", a-t-il déclaré. "Il se peut qu'ils couvrent le dollar un peu différemment aujourd'hui qu'ils ne l'ont fait ces dernières années, mais je pense que c'est plus à la marge... c'est quelque chose à surveiller. Mais je ne crains pas qu'il y ait un changement fondamental." Ce mois-ci, Goldman Sachs GS.N a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre , les banquiers d'affaires ayant profité de la résurgence des transactions.