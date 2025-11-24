Le directeur général de Freeport Indonesia déclare que la mine de Grasberg Big Cave devrait être complètement remise en état d'ici 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Freeport Indonesia s'attend à ce que l'activité de production dans la mine de Grasberg Big Cave se rétablisse complètement d'ici 2027, a déclaré Tony Wenas, directeur général, aux journalistes lundi, après une coulée de boue mortelle en septembre.

Entre-temps, la société est en pourparlers avec le mineur de cuivre Amman Mineral Internasional pour l'approvisionnement en concentré de cuivre pour la fonderie de Freeport, mais aucun accord n'a été conclu, a ajouté Tony Wenas.