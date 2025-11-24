 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 032,40
+0,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Freeport Indonesia déclare que la mine de Grasberg Big Cave devrait être complètement remise en état d'ici 2027
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 08:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Freeport Indonesia s'attend à ce que l'activité de production dans la mine de Grasberg Big Cave se rétablisse complètement d'ici 2027, a déclaré Tony Wenas, directeur général, aux journalistes lundi, après une coulée de boue mortelle en septembre.

Entre-temps, la société est en pourparlers avec le mineur de cuivre Amman Mineral Internasional pour l'approvisionnement en concentré de cuivre pour la fonderie de Freeport, mais aucun accord n'a été conclu, a ajouté Tony Wenas.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
10 685,50 USD LME -0,96%
FREEPORT MCMORAN
39,870 USD NYSE +0,57%
Gaz naturel
4,58 USD NYMEX +0,07%
Or
4 063,81 USD Six - Forex 1 -0,05%
Pétrole Brent
62,31 USD Ice Europ -0,32%
Pétrole WTI
57,73 USD Ice Europ -0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank