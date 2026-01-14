Le directeur général de Ford déclare que l'accord commercial avec le Mexique et le Canada est "essentiel" pour l'industrie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Le directeur général de Ford

F.N , Jim Farley, a déclaré qu'un accord de libre-échange nord-américain était nécessaire pour le constructeur automobile et l'industrie, quelques heures après que le président américain Trump l'a qualifié de "non pertinent."

"Nous considérons vraiment le Canada, le Mexique et les États-Unis comme un système de fabrication intégré. Et c'est ainsi que nous allons aborder cette négociation. C'est très important pour nous, mais nous avons besoin de révisions", a déclaré M. Farley en marge d'un événement organisé dans le cadre du salon de l'automobile de Détroit, mardi soir.

L'accord commercial, appelé Accord États-Unis-Mexique-Canada, doit être réexaminé cette année afin de décider s'il sera laissé expirer ou si un autre accord sera élaboré.

L'année dernière, M. Trump a imposé des droits de douane de 25 % sur les automobiles importées de ces pays, tout en autorisant des solutions de contournement qui ont permis de réduire les prélèvements. "Nous pourrions l'avoir ou non, cela n'aurait pas d'importance pour moi", a déclaré M. Trump en s'exprimant depuis une usine Ford mardi.

Bill Ford, président exécutif de Ford, a évoqué le choc réglementaire auquel le constructeur automobile a été confronté, notamment la fluctuation des droits de douane, l'assouplissement des règles en matière d'émissions et l'incertitude entourant l'accord de libre-échange nord-américain (USMCA).

"C'est un jeu auquel nous avons participé tout au long de ma carrière. Si j'avais un monde parfait, ce qui n'arrivera jamais, nous aurions une certaine certitude en matière de réglementation", a-t-il déclaré.

Les dirigeants de Ford ont également parlé de l'accessibilité financière, une question que M. Trump a cherché à aborder lors de sa visite à Détroit.

Bill Ford a déclaré que l'entreprise devait offrir davantage d'options d'entrée de gamme aux consommateurs, étant donné que le prix moyen d'une transaction pour un nouveau véhicule a grimpé à près de 50 000 dollars selon certaines estimations d'analystes.

"L'accessibilité est une question importante, dont nous parlons beaucoup en interne, et nous avons en fait beaucoup de projets pour y répondre", a déclaré M. Ford, citant le lancement par le constructeur d'un pick-up électrique à 30 000 dollars en 2027, et précisant que d'autres solutions seraient annoncées.

M. Farley a cité la question de l'accessibilité financière comme l'une de ses principales préoccupations pour 2026. "Nous devrions tous être très prudents quant à la demande des consommateurs", a-t-il déclaré.