Le directeur général de Fifth Third déclare que l'accord avec Comerica permettra d'accroître la présence sur les marchés intermédiaires américains et dans les régions en croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand

Le directeur général de Fifth Third FITB.O , Tim Spence, a déclaré que les discussions en vue de racheter la banque régionale Comerica CMA.N ont commencé il y a quelques semaines, lorsque Curtis Farmer, le directeur général de cette dernière, a appelé pour discuter d'un accord, a déclaré Tim Spence lors d'une interview accordée à Reuters mardi.

Fifth Third a annoncé lundi un accord pour racheter Comerica dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars. Il s'agit de l'opération bancaire américaine la plus importante de l'année, qui donnerait naissance à la neuvième plus grande banque du pays.