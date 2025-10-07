 Aller au contenu principal
Le directeur général de Fifth Third déclare que l'accord avec Comerica permettra d'accroître la présence sur les marchés intermédiaires américains et dans les régions en croissance
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nupur Anand

Le directeur général de Fifth Third FITB.O , Tim Spence, a déclaré que les discussions en vue de racheter la banque régionale Comerica CMA.N ont commencé il y a quelques semaines, lorsque Curtis Farmer, le directeur général de cette dernière, a appelé pour discuter d'un accord, a déclaré Tim Spence lors d'une interview accordée à Reuters mardi.

Fifth Third a annoncé lundi un accord pour racheter Comerica dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars. Il s'agit de l'opération bancaire américaine la plus importante de l'année, qui donnerait naissance à la neuvième plus grande banque du pays.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

