Le directeur général de Disney rencontre un haut fonctionnaire chinois alors que la "Maison de la souris" navigue dans les tensions entre les États-Unis et la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte, ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

L'un des plus hauts responsables chinois a rencontré le directeur général de Disney

DIS.N Bob Iger à Pékin vendredi, ont rapporté les médias d'Etat, alors que la"Maison de la Souris" cherche à renforcer sa présence dans la deuxième économie mondiale dans un contexte de vives tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

Le vice-premier ministre Ding Xuexiang a encouragé M. Iger à investir davantage en Chine, ce qui constitue un changement notable par rapport à la menace proférée par Pékin en avril dernier de restreindre davantage les importations de films hollywoodiens en réponse aux droits de douane américains.

L'économie chinoise, qui pèse 19 000 milliards de dollars, constitue une proposition commerciale complexe pour les studios de cinéma américains: la classe moyenne urbaine, jeune et aisée, offre un public lucratif pour les parcs à thème, mais Pékin contrôle étroitement le nombre de films étrangers autorisés à entrer dans le pays chaque année, ce qui risque de limiter l'intérêt pour les franchises qui attirent les spectateurs dans les parcs.

M. Iger a construit l'empire médiatique de Disney grâce à des acquisitions très médiatisées de Pixar, Marvel et la franchise Star Wars, et a supervisé l'ouverture du parc Disneyland de Shanghai.

Pendant trois décennies, Pékin a limité les importations hollywoodiennes à 10 films par an , et a fait des progrès significatifs en orientant le public chinois vers des films produits localement sur le deuxième plus grand marché cinématographique du monde.

Les cinéphiles chinois ont propulsé "Ne Zha 2" devant "Inside Out 2" de Pixar pour en faire le film d'animation le plus rentable de tous les temps l'année dernière.

Selon les analystes, les films hollywoodiens ne représentent que 5 % des recettes totales du box-office sur les marchés chinois.

Néanmoins, Disney et Universal Studios ont tous deux ouvert des parcs à thème à Shanghai et à Pékin, respectivement, et la visite de M. Iger devrait à nouveau alimenter les spéculations selon lesquelles le géant du divertissement a l'intention d'ouvrir un deuxième parc d'attractions dans le pays.

"Disney est très confiant dans le développement de la Chine et continuera à accroître ses investissements dans ce pays", a déclaré M. Iger.