Le directeur général de Deutsche Telekom critique la révision des règles de l'UE en matière de télécommunications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations du responsable du segment Europe aux paragraphes 6 et 7, et de citations supplémentaires du directeur général au paragraphe 8) par Emanuele Berro et Danny Callaghan

Le directeur général de Deutsche Telekom DTEGn.DE , Timotheus Hoettges, a exprimé son mécontentement quant à la manière dont l'Union européenne gère la réforme des règles du secteur des télécommunications et a appelé à une plus grande déréglementation. "Nous voyons de plus en plus de paperasserie, de plus en plus d'exigences", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse après la publication des résultats du quatrième trimestre de l'entreprise. "Nous n'avons trouvé aucune réponse". Après plusieurs mois de pression de la part des entreprises européennes de télécommunications, la Commission européenne a dévoilé en janvier une révision majeure des règles du secteur, connue sous le nom de Digital Networks Act (loi sur les réseaux numériques) .

La proposition permettrait aux opérateurs d'utiliser le spectre radio pour une durée illimitée, ce qui augmenterait la prévisibilité et favoriserait les investissements, selon la Commission.

Toutefois, elle n'a pas répondu à la demande des opérateurs européens qui souhaitaient que les géants américains de la technologie tels que Google GOOGL.O , Netflix NFLX.O et Meta

META.O paient une redevance de réseau en raison de l'importance de leur trafic, et a opté pour un mécanisme de coopération volontaire.

"Nous sommes très déçus de la réglementation en Europe", a déclaré Dominique Leroy, directeur du segment Europe de Deutsche Telekom, ajoutant que le seul aspect positif de la proposition de la Commission européenne était l'extension du spectre, mais qu'il n'y avait aucune mention d'une redevance supplémentaire pour les hyperscalers américains.

"Nous avons toujours dit que nous ne voulions pas d'une réglementation ex ante mais ex post", a ajouté M. Leroy.

Cependant, M. Hoettges a mis en doute l'extension du spectre, décrivant la proposition comme étant conçue pour donner "un peu d'espoir" à l'industrie des télécommunications.