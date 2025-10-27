 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 210,98
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Delta Airlines estime que l'impact de la fermeture du gouvernement américain est minime
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Delta

DAL.N , Ed Bastian, a déclaré à Reuters que la compagnie aérienne constate un impact de moins d'un million de dollars par jour de la fermeture du gouvernement américain.

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
60,930 USD NYSE +3,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, le commerce en ligne de mire
    information fournie par Reuters 27.10.2025 09:25 

    Les principales Bourses européennes sont en hausse lundi en début de séance, à l'exception de Paris, l'espoir d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis favorisant le risque, tandis que les investisseurs se préparent à une nouvelle semaine chargée ... Lire la suite

  • Des grévistes devant une usine militaire de Boeing à Berkeley, dans le Missouri, aux Etats-Unis, le 5 août 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael B. Thomas )
    Boeing "déçu" du 4e rejet de son offre par des grévistes d'usines d'engins militaires
    information fournie par AFP 27.10.2025 09:22 

    Les adhérents du syndicat des machinistes (IAM), en grève depuis le 4 août dans plusieurs usines militaires de Boeing aux Etats-Unis, ont rejeté dimanche pour la quatrième fois une proposition d'accord social sur cinq ans, l'avionneur américain se disant "déçu". ... Lire la suite

  • Port Jerome Site and Cryocap Air liquide (Crédit: / crédit photo Air liquide)
    Air Liquide acquiert NovaAir en Inde
    information fournie par Zonebourse 27.10.2025 09:12 

    Air Liquide annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de NovaAir, un leader de la production et de la distribution de gaz industriels en Inde, auprès de la société de capital-investissement PAG, transaction dont les termes financiers ne sont pas ... Lire la suite

  • Les vols directs entre l'Inde et la Chine continentale ont repris, plus de cinq ans après leur suspension, avec l'atterrissage lundi à Canton d'un avion parti de Calcutta ( AFP / Idrees Mohammed )
    Les vols directs entre l'Inde et la Chine ont repris, signe d'un apaisement des tensions
    information fournie par AFP 27.10.2025 09:11 

    Les vols directs entre l'Inde et la Chine continentale ont repris, plus de cinq ans après leur suspension, avec l'atterrissage lundi à Canton d'un avion parti de Calcutta, une étape importante pour le commerce et le signe d'un apaisement entre ces deux géants. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank