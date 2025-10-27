Le directeur général de Delta Airlines estime que l'impact de la fermeture du gouvernement américain est minime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Delta
DAL.N , Ed Bastian, a déclaré à Reuters que la compagnie aérienne constate un impact de moins d'un million de dollars par jour de la fermeture du gouvernement américain.
