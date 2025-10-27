 Aller au contenu principal
Le directeur général de Delta Air Lines estime que la fermeture du gouvernement américain n'a qu'un "faible" impact
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 10:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le directeur général s'inquiète de la pénurie d'agents de sécurité pendant la fermeture du gouvernement

*

La coentreprise de Delta avec Aeromexico est soumise à un examen antitrust

*

Pas de calendrier pour la résolution du problème de la coentreprise Aeromexico de Delta

(Ajout de contexte et de citations tout au long de l'article) par Federico Maccioni

Delta Air Lines DAL.N a un "faible" impact de la fermeture du gouvernement américain, qui lui coûte moins d'un million de dollars par jour, et la pénurie de personnel de sécurité dans les aéroports est plus préoccupante, a déclaré le directeur général du transporteur lundi. "La préoccupation la plus évidente est la TSA (Transportation Security Administration) et de veiller à ce que ces points de contrôle soient dotés du personnel nécessaire", a déclaré Ed Bastian, directeur général de Delta, à Reuters en marge du Fortune Global Forum à Riyad.

Les États-Unis connaissent également une pénurie de contrôleurs aériens. Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports doivent travailler sans salaire pendant la fermeture du gouvernement . Les contrôleurs ne recevront pas leur premier salaire complet mardi.

"Le contrôle du trafic aérien est un domaine qui, aux États-Unis, souffre déjà d'un manque de personnel. Il est donc parfois difficile d'identifier ce qui est imputable à la fermeture du gouvernement par rapport au manque de personnel en général", a déclaré M. Bastian. Delta est en conflit avec le gouvernement américain au sujet de sa coentreprise de près de neuf ans avec Aeromexico, que le ministère américain des transports a ordonné de dissoudre le 1er janvier, dans le cadre de plusieurs mesures visant l'aviation mexicaine, en invoquant des problèmes de concurrence.

"Nous pensons que la dissolution de notre coentreprise, en particulier à cause de (immunité antitrust), n'est pas la bonne stratégie et que nous devons protéger nos intérêts ici pour le long terme", a déclaré M. Bastian, ajoutant qu'il ne voyait pas de calendrier pour la résolution de ce problème.

"Nous sommes en discussion (avec l'administration) depuis longtemps", a-t-il déclaré.

La coentreprise permet aux deux transporteurs de coordonner les horaires, les prix et la capacité des vols entre les États-Unis et le Mexique.

Valeurs associées

DELTA AIR LINES
60,930 USD NYSE +3,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

