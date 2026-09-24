Le directeur général de Delivery Hero, Östberg, restera en poste au-delà de mars 2027 malgré l'offre publique d'achat d'Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur l'offre publique d'achat d'Uber au paragraphe 3)

Delivery Hero DHER.DE a annoncé jeudi que son cofondateur et directeur général, Niklas Östberg, resterait à la tête de l'entreprise au-delà du 31 mars 2027, contrairement à ce qui avait été annoncé en mai.

Cette décision reflète une situation qui a fondamentalement changé en lien avec l’offre publique d’achat en cours d’Uber

UBER.N , a expliqué Delivery Hero.

En juillet, Uber avait accepté de racheter Delivery Hero dans le cadre d’une opération valorisant la société allemande de livraison de repas à 14,8 milliards de dollars, afin de créer le plus grand groupe de livraison de repas hors de Chine.