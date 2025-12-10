Le directeur général de Coupang démissionne à la suite d'une violation de données, les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la plateforme de commerce électronique sud-coréenne Coupang CPNG.N chutent de 1,2 % à 26,62 $ en pré-marché après la démission du directeur général Park Dae-jun ** La société découvre une fuite massive de données en novembre affectant plus de 33 millions de clients

** La société, soutenue par SoftBank, déclare qu'elle "s'excuse profondément d'avoir causé des inquiétudes au public"

** Harold Rogers, directeur administratif de la société mère aux États-Unis, assurera l'intérim ** Le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a averti qu'il prendrait des mesures sévères mardi

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de CPNG ont augmenté de 22,5 % depuis le début de l'année